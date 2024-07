Social 31-07-2024

ChileAtiende y beneficios sin cobrar ** ¿Dónde y cómo averiguar si tiene un pago del IPS sin cobrar? La respuesta le espera en www.chileatiende.cl.



Con dos simples datos (su RUN y fecha de nacimiento) una persona puede saber al instante si tiene esperando por ella, algún beneficio o pensión del IPS que no ha sido cobrado en los últimos meses y que le espera en un local de pago.



La consulta está habilitada en el sitio www.chileatiende.cl y en caso de aparecer un cobro no realizado, ahí mismo puede solicitar, con su Clave Única, el pago en la forma que más le convenga, ya sea presencial o por la vía del depósito en una cuenta bancaria.



Así lo hicieron notar la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal, junto al Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, quienes resaltaron la utilidad de disponer de esta información en forma fácil y sencilla a través del sitio web.



Respecto a los beneficios por los que las personas pueden consultar, indicaron que el aplicativo contine información sobre todos los beneficios que paga el IPS. Algunos de ellos son: Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Invalidez, Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF), Bono por Hijo, Bono Bodas de Oro, Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), entre otros.