Opinión 17-09-2025

CHILENA

Oscar Mellado Norambuena



¡Que hermoso emblema!

Digna, heroica mujer chilena

Grácil dulce fruta ondulada

Patriarcal sol te abraza

Suave, noble, sagrada.

Diosa andina

Inmaculada blancura te corona

Amor divino lucen tus ojos

Turquíes olas te purifican

Y solitario vela tus sueños

Flamígero astro

Del diáfano cielo

Te ilumina.

Pecho de mieles, canción de cuna,

Trigueña agraria, vientre de mieses,

Bellas estepas, filón oscuro, vellón austral,

Alma chilena,

Desnuda primavera,

No agraves odios, no grabes penas,

En el silencio intermitente de las estrellas

Habla con ellas, saben tu nombre,

Saben que eres llanto y deleite

Para los hombres.

Amor de madre,

Mujer asilo,

Tierra sagrada,

También titilas cuando caminas

Arde el deseo de enamorarte

Si tú nos miras.



Mujer chilena,

¡Qué hermoso emblema!



