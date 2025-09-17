miércoles 17 de septiembre del 2025
    CHILENA
    Oscar Mellado Norambuena

    ¡Que hermoso emblema!
    Digna, heroica mujer chilena
    Grácil dulce fruta ondulada
    Patriarcal sol te abraza
    Suave, noble, sagrada.
    Diosa andina
    Inmaculada blancura te corona
    Amor divino lucen tus ojos
    Turquíes olas te purifican
    Y solitario vela tus sueños
    Flamígero astro
    Del diáfano cielo
    Te ilumina.
    Pecho de mieles, canción de cuna,
    Trigueña agraria, vientre de mieses,
    Bellas estepas, filón oscuro, vellón austral,
    Alma chilena,
    Desnuda primavera,
    No agraves odios, no grabes penas,
    En el silencio intermitente de las estrellas
    Habla con ellas, saben tu nombre,
    Saben que eres llanto y deleite
    Para los hombres.
    Amor de madre,
    Mujer asilo,
    Tierra sagrada,
    También titilas cuando caminas
    Arde el deseo de enamorarte
    Si tú nos miras.

    Mujer chilena,
    ¡Qué hermoso emblema!

