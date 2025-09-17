Hoy
miércoles 17 de septiembre del 2025
Opinión 17-09-2025
CHILENA
Oscar Mellado Norambuena
¡Que hermoso emblema!
Digna, heroica mujer chilena
Grácil dulce fruta ondulada
Patriarcal sol te abraza
Suave, noble, sagrada.
Diosa andina
Inmaculada blancura te corona
Amor divino lucen tus ojos
Turquíes olas te purifican
Y solitario vela tus sueños
Flamígero astro
Del diáfano cielo
Te ilumina.
Pecho de mieles, canción de cuna,
Trigueña agraria, vientre de mieses,
Bellas estepas, filón oscuro, vellón austral,
Alma chilena,
Desnuda primavera,
No agraves odios, no grabes penas,
En el silencio intermitente de las estrellas
Habla con ellas, saben tu nombre,
Saben que eres llanto y deleite
Para los hombres.
Amor de madre,
Mujer asilo,
Tierra sagrada,
También titilas cuando caminas
Arde el deseo de enamorarte
Si tú nos miras.
Mujer chilena,
¡Qué hermoso emblema!
