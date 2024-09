Opinión 17-09-2024

Chilenidad y las Pymes



Señor director,



En estas Fiestas Patrias, es buen momento para recordar que el emprendimiento en Chile es más que una actividad económica; es una parte vital de lo que somos.



El chileno es como el huaso que siempre encuentra un atajo. Nos gusta inventar, resolver problemas y, sobre todo, diferenciarnos. Ese espíritu nos ha llevado a tener más de dos millones de emprendimientos, Innovamos, creamos y tenemos “espíritu emprendedor”, uno que resulta ser un motor clave de nuestra economía.



Así lo demuestran, al menos, los más de dos millones de emprendimientos que existen actualmente en nuestro país. No por nada el país ha estado en los principales puestos del ranking global del ecosistema de start-up de StartupBlink.



¿Cuál es la característica principal que hace que las Pymes chilenas sean exitosas? Justamente esa capacidad de darle un valor único a los productos y servicios que ofrecen.

Nuestros emprendedores no solo crean, sino que transforman ideas en soluciones que se diferencian en un mercado altamente competitivo. Comprenden que no se trata solo de vender, sino de ofrecer algo que marque la diferencia. La ventaja competitiva radica en su capacidad de innovar y de ofrecer algo distinto.



Esto contribuye a crear una identidad sólida para la marca país: Chile tiene cultura del emprendimiento, y la innovación y la creatividad son los pilares de nuestro éxito empresarial. Al final, lo que realmente define a un país no es su economía, sino la creatividad y resiliencia de su gente.



Octavio Urzúa

Socio de G100 y CEO Osoji Robotics