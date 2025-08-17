domingo 17 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Nacional 17-08-2025
    Chilevisión trae de regreso el programa "Fiebre de baile"
    Publicidad 12
    Después de 13 años, Chilevisión confirmó el regreso de uno de sus programas más icónicos: "Fiebre de Baile", esta vez con la conducción de Diana Bolocco.
    El exitoso estelar marcó una época televisiva con sus competencias, romances y
    momentos inolvidables y ahora en su regreso mezclará la esencia que lo hizo famoso con nuevas tendencias y redes sociales.
    Según el canal privado, la nueva temporada promete ritmos clásicos que hicieron vibrar al público, pero también incorporará desafíos y tendencias virales para conquistar a las nuevas generaciones.
    Los detalles sobre los jurados del programa, los competidores confirmados y la fecha de estreno serán revelados muy pronto.
    "Fiebre de baile" debutó en 2009 con Julian Elfenbein en la conducción, durante sus primeras tres temporadas. La cuarta fue conducida por Rafael Araneda y la quinta por Cristián Sánchez.
    Freddy Mora | Imprimir | 16

    Otras noticias

    Steffi Méndez revela delicado momento de su padre
    Steffi Méndez revela delicado momento de su padre
    Psicóloga Loreto Orellana es la nueva superintendenta de Educación
    Psicóloga Loreto Orellana es la nueva superintendenta de Educación
    Invitan a profesores a participar en estudio para crear el primer Índice Nacional de Bienestar Docente
    Invitan a profesores a participar en estudio para crear el primer Índice…
    Por primera vez académico chileno recibe histórico premio internacional por sus aportes a la electrónica de potencia
    Por primera vez académico chileno recibe histórico premio internacional…
    Gobierno reconoció que existen "problemas" para controlar a reos tras fuga en Valparaíso
    Gobierno reconoció que existen "problemas" para controlar a…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para