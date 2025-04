Opinión 29-04-2025

Ciberacoso y difamación en la escuela, ¿cómo enfrentarlo?



Eliseo Lara Órdenes

Director Programa de Pedagogía en Educación Media

Universidad Andrés Bello



En el último tiempo, hemos sido testigos de diversos casos relacionados con el Ciberacoso y la divulgación de imágenes perjudiciales a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Creadas con Inteligencia Artificial o compartidas sin el consentimiento de las víctimas están siendo un problema recurrente en el actuar de niños, niñas y adolescentes que integran una misma o cercana comunidad educativa, ya que ven en la acción “anónima” de la virtualidad o en el rápido despliegue de la viralización de las imágenes entre compañeros y compañeras una “supuesta impunidad” en tales agresiones.

El ciberacoso o cyberbullying es un tipo de intimidación o acoso psicológico que consiste en enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona con la intención consciente o inconsciente de producir un daño. Esto puede provocar en la víctima una serie de efectos negativos que van desde la ira y humillación hasta el susto, vergüenza o pánico, todo ello asociado a graves consecuencias físicas, mentales y sociales, incluido un deterioro en el rendimiento académico. Esta agresión virtual puede generarse a partir de imágenes, videos, comentarios o mensajes que perjudican a otra persona a través de las redes sociales, tomando formas de troleo, funa o grooming, siendo es último un delito ejecutado, principalmente por adultos, donde el acosador/a miente, cambia de nombre, edad, sexo, etc., e invita a chatear, jugar y mostrarse en secreto. Además, encontramos la exclusión de grupos virtuales donde está todo el curso, la manipulación mediante la sextorsión y/o la suplantación de identidad. DE esta manera, podemos decir que el ciberacoso es una forma virtual de agredir y atentar contra una persona a partir de la generación de un daño a su imagen pública en el espacio de las redes sociales.

Ya en un estudio del Mineduc en 2018, el 8% de los padres reconocía que al menos un hijo ha experimentado algún tipo de ciberacoso, mientras que un 31% declaró que un niño cercano a ellos lo ha sufrido, una conducta que ha ido en aumento, según las denuncias existentes en la Superintendencia de educación.

Pero ¿qué hacer frente a una situación de ciberacoso?, ¿cómo puedo evidenciar quién o quiénes son los responsables de este ataque?

Lo primero que debemos indicar es que no hay impunidad en estos actos, porque deben estar en los reglamentos internos de cada institución educativa, pero también porque existe lo que se conoce como “huella digital”, es decir un registro de prueba que sirve de evidencia del abuso, cuando éste toma forma grave y constituye un delito.

Así, saber enfrentar estas situaciones está asociado a: 1) tener siempre una comunicación clara con los estudiantes, en caso de las comunidades educativas, y de completa transparencia cuando son los hijos o hijas. 2) Conocer lo que indica al respecto el reglamento interno del colegio para denunciar y solicitar los procesos correspondientes y sus respectivas sanciones. 3) Tener medidas reparatorias como institución, las que deben ir desde apoyo y atención psicológica a la víctima como trabajo grupal con el curso o grupo involucrado. 4) Tener instancias de formación ética sobre el uso de las redes sociales. Acá no se trata de prohibir sino de enseñar reglas de uso, que parecen no existir en estos espacios. 5) Promover la denuncia a través de canales formales en cada institución educativa. 6) Los y las profesoras jefe de los cursos deben liderar procesos de trabajo preventivo sobre el uso de las plataformas sociales. 7) Promover conductas prosociales entre los y las estudiantes, así como el respeto por la intimidad de las demás personas, incluidos sus diagnósticos médicos.

Como vemos, la sucesión de hechos que estamos presenciando tienen una base en la poca responsabilidad enseñada acerca del uso de las redes sociales y hoy también de la Inteligencia Artificial. No debemos esperar una sanción legal para hacerlo, sino el uso de un criterio pedagógico, porque esto es responsabilidad de todos.