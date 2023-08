Deportes 16-08-2023

Ciclismo: continúa la programación de competencias Palmilla –Linares

- Se desarrolló la segunda fecha con más de 150 competidores

Con gran entusiasmo y participación los ciclistas están disfrutando del calendario que está programado para todos los domingos del presente mes. Jorge Cuevas Rossel , dirigente del Club de Ciclismo de Linares , entregó novedades de esta competencia en diferentes categorías, precisando que “ estas son las competencias que hemos estado realizado en nuestra comuna , en el sector de Palmilla , donde utilizamos la ruta que va de Melozal hasta Los Conquistadores . Ha sido una competencia bastante interesante. En la primera fecha tuvimos cerca de 120 corredores y el domingo pasado hubo 150. Lo importante de todo esto es que hemos realizado ciclismo durante todo el año y ha venido gente de Curicó, Talca, San Javier, Parral, Colbón, incluso de Chillán. Son corredores que están preseleccionados para los Juego Panamericanos Santiago 2023, que competirán tanto en ruta como en pista. Este domingo en la prueba de elite, tercer lugar salió Pablo “seis dedos”, que es un corredor de pista, para mantenerse en forma. Después de terminada la competencia los seleccionados chilenos nos daban las gracias por mantener vivo el ciclismo, porque no tenían competencias”.

“Además, hemos contado con los Hermanos Mancilla, que tienen desafíos importantes en los Juegos Paralímpicos. Tenemos que recordar que el ciclismo aquí en nuestro país se paraliza cien por ciento en invierno. Nosotros hicimos un esfuerzo para hacer este tipo de competencias, por eso estamos muy contentos porque les dimos la oportunidad para que ellos puedan ser protagonistas. O sea, Linares, nuevamente haciendo la pega por el ciclismo en Chile. Para muestra un botón con la Vuelta al Maule Sur en su versión número 16 , este año. Agradecimientos especiales a Carabineros de Chile , al Departamento de Salud, con su ambulancia , sus Tens , Delegada Presidencial Provincial , Priscila González , Alejandro Gutiérrez , Florencia Gutiérrez, Christopher Venegas, Miguel Rumatz y Mauricio Aravena. Con esto queda más que claro que , Linares, ha demostrado con creces que puede realizar competencias del más alto nivel en el ciclismo y necesita apoyo de las autoridades de Gobierno Regional y del Estado”, concluyó.

GANADORES SEGUNDA FECHA

Los resultados de la segunda fecha, fueron los siguientes: Categoría Damas, Alexandra Moya, Unión Ciclista Parral. Juvenil Damas, Alexandra Farías, Bici Mahuida, Curicó. Intermedia Damas, Trinidad Reyes; Categoría MTB, Jonathan Hormazabal , Longavi ; Categoría Intermedia Varones , Santiago Ollalves, Mester Curicó ; Categoría Máster D , Jorge Bravo , Monagui , Talca ; Máster C , Iván Pérez , LM Molina ; Damas Elite , Camila García , La Higuera , Curicó ; Junior Varones , Rubén Santander , Chacabuco Santiago ; Sub 23 , Julián Burgos , Talca ; Máster B , Pablo Vilches , Eco San Clemente ; Máster A , Julio Gómez PC, Teno ; Elite Varones , Matías Arriagada , Las Higueras , Curicó .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo