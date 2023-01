Deportes 14-01-2023

Ciclismo: En Linares se conformó primer club femenino Pedaleras PRO BIKE

- El objetivo principal es competir y esperan mejoramientos de las ciclovías

Llegó desde Santiago, para hacer historia en nuestra ciudad y crear el primer club de ciclismo femenino. Ana María Soto Quintana, es la actual presidenta quien nos contó mayores de detalles del nacimiento de esta institución deportiva ligada al ciclismo que ya cuenta con su Personalidad Jurídica.

“Literalmente me vine desde la capital pedaleando y en Linares observaba a las damas pedalear solas, en comparación a los varones que siempre salen agrupados, sabemos que este deporte es masculino, pero pensaba y por qué nosotras no podemos hacer lo mismo. Las mujeres podemos ser más, no solamente en la casa y en el trabajo. Hemos tenido lindas respuestas de mujeres que se han dado cuenta que sí pueden practicar esta disciplina; incluso algunas se compraron bicicletas, cascos, tricotas y han salido a pedalear más seguido y eso ha motivado en parte a que podamos formar este primer club de ciclismo femenino”

“Utilizamos las redes sociales y fuimos comunicándonos con amigas de Longaví, Yerbas Buenas, Colbún y Linares, lo que nos llevó a juntarnos para realizar algunas salidas en bicicleta. En esas conversaciones decidimos que nuestro objetivo era competir, pero no por eso todas no se van a poder integrar. Existe un team de competencia y otras chicas que recién están comenzando, entrenando y conociendo las técnicas para cada sector y por supuesto para ir mejorando la técnica. Hay una energía muy positiva y estamos con todo, somos aproximadamente 40 y hacemos ruta”, explicó.

Ciclovías

Soto, además aprovechó la oportunidad de hacer un llamado a las autoridades: “queremos que se mejoren las ciclovías y la señalética para que podamos tener mas seguridad, sobre todo en el sector de San Antonio, donde no hay ciclovía ni tampoco en sectores precordilleranos. En ese sentido conversamos con el alcalde y se comprometió a solucionar estos inconvenientes”.

DIRECTIVA

Actualmente el club de Ciclismo Femenino Pedaleras PRO BIKE, es presidido por Ana María Soto Quintana; Tesorera, Carolina Paz Concha Molina; secretaria, Virginia Solange Campos Carrasco; Primera Suplente, Yoana Andrea Mora Rebolledo y Segunda Suplente Paulina Paz Martínez.

El próximo desafío del club femenino será en la Región de Ñuble, para las amigas que deseen integrarse, para conocer mayores detalles la dirección es @pedaleras. probike.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo