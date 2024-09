Crónica 28-09-2024

Científicas trabajan en creación de fármacos para el cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles

Investigadoras de la Universidad de Talca se encuentran en un desarrollo preliminar de fármacos que podrían, en el futuro, beneficiar a pacientes afectados por estas enfermedades.



Un interesante proyecto se realizó en los laboratorios del Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado (CBSM) de la Universidad de Talca, que consistió en el reporte a la comunidad científica de cuatro nuevas entidades química NCE, que son moléculas en etapa inicial de descubrimiento, las que -tras ser sometidas a ensayos clínicos- podrían traducirse en un fármaco favorable para el potencial tratamiento del cáncer y la fibrilación auricular, que corresponde a una arritmia cardiaca sostenida que está clasificada como una epidemia global.

Así lo dio a conocer la académica de la UTalca y directora del CBSM, Wendy González, quien explicó que centraron sus esfuerzos en la necesidad de nuevas soluciones y tecnologías para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes en la región del Maule. “Con el trabajo riguroso se logró diseñar e implementar un portafolio de servicios originados desde el análisis bioinformático”, indicó.

La científica precisó que desde la investigación inicial hasta el lanzamiento de un medicamento al mercado pueden transcurren de 10 a 15 años, incluidos 6 a 8 años de ensayos clínicos necesarios para validar el producto. Por lo que, de acuerdo con esta línea de tiempo, el aporte surgido desde la UTalca constituye un gran aporte a la ciencia para proteger la vida y devolver la salud a los enfermos.

Para lograr estos resultados, la investigadora detalló que se hizo a través de Terapia Molecular Dirigida (TMD), una técnica para el tratamiento de enfermedades partiendo del conocimiento de la estructura y función de un blanco terapéutico para el diseño de moléculas, un área de la bioinformática que se desarrolla en esta casa de estudios.

Además, la científica agregó que, estos son fármacos en etapas iniciales de desarrollo y para llegar al mercado "necesitamos de colaboración con grupos clínicos, como el que tenemos actualmente con el hospital de heidelberg en alemania para el desarrollo de compuestos para fibrilación auricular".

a raíz de esta valiosa investigación, análisis de expertos nacionales e internacionales estiman que existe potencial para patentar el uso de una de las nces obtenidas (no publicada), como fármaco para el tratamiento selectivo de la fibrilación auricular sin efectos secundarios adversos.

debido a la capacidad académica de alta especialización de las investigadoras de la utalca peritos en la materia han sugerido una estrategia para colaborar con socios industriales para el desarrollo y distribución de estas moléculas.



PROYECTO REGIONAL

El trabajo se realizó durante 3 años y fue parte del proyecto “Portafolio de servicios para la caracterización de blancos terapéuticos para el tratamiento de cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles”, iniciativa ejecutada por académicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca a través de recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional del Maule.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, señaló que, "como Gobierno Regional estamos profundamente comprometidos con el desarrollo científico y la innovación en nuestra región. El trabajo realizado por las científicas de la Universidad de Talca, que ha llevado a la identificación de nuevas entidades químicas para el tratamiento de cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles, es un claro ejemplo del impacto que tiene la inversión en investigación y desarrollo”.

“Este tipo de avances no solo nos posiciona como una región que apuesta por el conocimiento, sino que también representa esperanza y mejora en la calidad de vida de miles de personas. Continuaremos apoyando iniciativas que potencien la salud y el bienestar de nuestra comunidad", agregó.