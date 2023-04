Social 08-04-2023

Científicos chilenos desarrollan el primer tratamiento contra la mordedura de la araña de rincón

Se trata de un coayudante, aún en fase de experimentación, pero que promete brindar un tratamiento en casa más completo para aquellas personas que se ven afectadas por la mordedura de este arácnido.

La araña de rincón (Loxosceles laeta) es la más peligrosa de su género. Habita en Chile en todo tipo de viviendas, ya sea rurales o urbanas, y principalmente desde la Región de Arica y Parinacota hasta la del Biobío, aunque también con presencia en otras regiones del sur.

Suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso cuando se siente amenazada y su mordedura produce un intenso dolor que puede producir reacciones sistémicas severas e incluso la muerte. La araña de rincón es la que tiene mayor distribución en Sudamérica, y a pesar de que en Chile existe un tratamiento general estándar para la sintomatología asociada a su mordedura, no cuenta con herramientas complementarias específicas y de aplicación inmediatamente luego de la mordedura.

Según datos proporcionados por el Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC), entre 2018 y 2022 se produjeron 534 casos de exposición a mordedura de araña de rincón en humanos a nivel nacional.

Este tratamiento estándar incluye poner hielo sobre la zona afectada porque el frío inactiva el veneno y retarda o evita la aparición de los síntomas. Luego, acudir al servicio de urgencia. Además, en lo posible, capturar, fotografiar o filmar a la araña para permitir su identificación.

Sin embargo, no hay un tratamiento específico, especialmente después de la mordedura. Es por esto que un grupo de investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, en conjunto con académicos de la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Antofagasta, se encuentran trabajando en el desarrollo de un coayudante capaz de lograr un efecto local y general (a nivel celular) en el sitio de la mordedura.

La idea nació en 2015, cuando Marcia Avello, químico-farmacéutica de especialidad en farmacognosia y fitoterapia, se dio cuenta mediante una observación de la medicina tradicional que existían extractos de plantas -que por ahora mantienen en secreto- que servían para reducir el loxoscelismo, el cuadro tóxico producido por el veneno inoculado de la araña.

Desde entonces, Avello formó un equipo para traspasar esa información de la medicina tradicional al método científico realizando estudios in vitro, es decir, que se realizan fuera de un organismo vivo y normalmente en tejidos, órganos o células aisladas.

“Es una primera etapa, pero esta etapa in vitro da mucha información porque realmente estamos viendo un potencial coayudante al tratamiento convencional que se le da a este accidente a través del Ministerio de Salud. Hablo de una medida de auto atención en casa, en que el afectado pueda recurrir a este coayudante que impide o disminuye los efectos dañinos sobre los tejidos y que pueda llegar al servicio de urgencia de forma más segura”, comentó la farmacognosta y fitoterapeuta.