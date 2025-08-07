Nacional 07-08-2025

Científicos chilenos descubren nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile y del Núcleo Milenio EVOTEM anunció el hallazgo de una nueva especie de mamífero que convivió con los dinosaurios en la actual Región de Magallanes. Se trata de Yeutherium pressor, un pequeño animal del tamaño de un ratón, que vivió hace unos 74 millones de años durante el Cretácico superior.

El fósil fue encontrado en el Valle del Río de Las Chinas y publicado en la prestigiosa revista científica Proceedings of The Royal Society B. Es la tercera especie de mamífero mesozoico hallada en Chile, y su descubrimiento arroja nueva luz sobre la evolución de estos animales en el antiguo supercontinente de Gondwana.

Aunque su tamaño era diminuto, sus dientes especializados revelan una capacidad única para triturar alimento, lo que llevó a los científicos a bautizarlo como "el que exprime", en alusión a su curiosa dentición. Su nombre también incluye una raíz del idioma aonikenk, homenajeando a las culturas originarias del extremo sur.

Este hallazgo se suma a los de Magallanodon baikashkenke y Orretherium tzen, completando un trío fósil que revela que los mamíferos también tenían su historia durante la "Era de los Dinosaurios".



