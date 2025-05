Social 04-05-2025

Científicos responden: ¿Por qué es tan importante vacunarse?

Se estima que, en los últimos 50 años, las inmunizaciones han evitado la muerte de una persona cada 6 minutos (alrededor de 154 millones). Investigadores de la UTalca refuerzan el llamado a la inoculación a fin de garantizar la protección de rebaño.



“Las vacunas salvan vidas. Se estima que anualmente evitan entre 2 a 3 millones de muertes en el mundo, en todos los grupos etarios, en particular en niños y adultos mayores, y también en personas con patologías crónicas”.

Así lo subrayó la académica del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca,

Jéssica Zúñiga Hernández, al momento de destacar la relevancia que tiene la inmunización en la salud pública, especialmente en esta época del año, cuando incrementan las enfermedades relativas a la temporada de invierno.

La académica explicó que las vacunas además de evitar la muerte, “bajan el costo de atención para el paciente, impidiendo la hospitalización y, como consecuencia, rebaja el problema de alta demanda del sistema de salud”.

Además, la docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la citada casa de estudios, agregó que en Chile “hay otras vacunas, no solo las de invierno, que han demostrado ser muy efectivas, lo que ha situado a nuestro país en un lugar destacado dentro de los más eficientes en el control de enfermedades. Algunas de ellas son las aplicadas contra la difteria, el tétano, el coqueluche, sarampión y las hepatitis, especialmente la B”.

Por otra parte, la experta precisó que las vacunas “tienen muy bajos efectos adversos. Por el contrario, son muy efectivas. En este punto es bueno desmentir las noticias falsas que indican que la inmunización provocaría efectos graves en la población, como autismo, o que introducirían elementos como mercurio u otros elementos peligrosos. La verdad es que las trazas de estos últimos son muy bajas, incluso inexistentes”.

La profesional recordó que además la inoculación busca lograr la inmunidad de rebaño, es decir, no contagiar a personas que no pueden recibir la inmunización, como personas inmunodeprimidas.

DATOS Y CIFRAS

El académico de la citada Facultad, Marcelo Alarcón Lozano, señaló que la primera vacuna se creó en 1796, para combatir la viruela. “Desde esa fecha se han salvado muchas vidas. Si nos fijamos en las cifras de los últimos 50 años, las inoculaciones han evitado la muerte de una persona cada 6 minutos, son alrededor de 154 millones de personas, por lo tanto, hay una relación muy directa entre vacunarse y salvar vidas", detalló.

ENFERMEDADES ERRADICADAS

La profesora Zúñiga recordó que las vacunas han permitido rebajar al mínimo la circulación de enfermedades que causaban gran mortalidad en décadas pasadas. “En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó la erradicación de la viruela, enfermedad infecciosa que provocaba muchas muertes y trastornos en la población. Con la vacunación se pudo controlar esta patología y otras muy relevantes, como la poliomelitis, el sarampión, el tétano y la hepatitis B”, explicó.

“En algún momento, a mediados del siglo XX -agregó- la ‘polio’ causó estragos. Dejaba a las personas con incapacidades importantes tanto musculares como respiratorias. En la actualidad ya no circula en Chile. Eso es gracias a la inoculación”. concluyó.