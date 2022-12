Social 22-12-2022

Cierre de año: ¿Cómo manejar el estrés?

● Planificar las actividades dejando espacio para el ocio, reconocer emociones, mantener hábitos saludables y bajar las exigencias, además de establecer periodos de desconexión, son algunos de los consejos que se deben tener en cuenta ad portas de fin de año.

Los últimos días del año suelen ser muy estresantes: se acumulan actividades sociales, laborales y académicas, además de planificar vacaciones y junto a ello, muchos gastos. Presiones que se dan en un contexto particular: los trastornos mentales en Chile son cada vez más prevalentes y están entre las mayores preocupaciones de los chilenos. Según la encuesta CADEM, un 37% de las personas cree que el principal problema sanitario en el país es la salud mental.



“Diciembre es un mes donde hay una exigencia adicional de energía, por lo que no es de extrañar que las personas sientan mayor estrés, que se manifiesta a través de síntomas físicos tales como tensión muscular o contracturas, algunos problemas digestivos o alteraciones del sueño. Asimismo, es posible detectar cambios de ánimo, irritabilidad, trastornos de ansiedad, problemas de memoria y atención, entre otros. Pese a ello, lo importante es reconocer estos síntomas y tomar acciones tempranas, como pedir ayuda profesional”, asegura Karina Vargas, psicóloga clínica de RedSalud.



En este sentido, la especialista indica que lo principal en estas fiestas es no sobrecargarse, evitar juntar muchas actividades y labores, lo que puede significar aún más estrés para algunas personas. “Estos días asumimos una serie de tareas para organizar unas fiestas perfectas, que al fin y al cabo nos generan más agobio y ansiedad. Por ello es importante ser realista con las labores que tenemos, planificarnos, bajar el nivel de autoexigencia, delegar actividades y solicitar ayuda, tanto a tu grupo familiar como equipo de trabajo, además de aprender a decir que “no” cuando no queramos o podamos realizar algo".



5 TIPS PARA GANARLE AL ESTRÉS



Para poder superar de buena forma la recta final del año, Karina Vargas, psicóloga clínica de RedSalud entrega los siguientes consejos:



1) Desconectarse del trabajo: Es recomendable establecer espacios de desconexión diarios. “Agregar 15 minutos en tu día destinados solo a desconectarte puede tener un impacto significativo en la salud”, indica.

2) Reconocer las emociones: “Pese a que es un tiempo para compartir con otro, también tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a reflexionar y reconocer nuestros sentimientos. Hay que estar atentos a las señales y escucharlas, puesto que nos puede aportar información valiosa”, comenta.

3) Tiempo de evaluaciones: “Estas celebraciones se pueden ver como una oportunidad para hacer una evaluación del año, analizar los logros conseguidos, pensar nuevas metas y focalizarse en objetivos concretos. Es un tiempo también para concluir las tareas que dejaste pendientes, así como para planificar otras nuevas”, agrega.

4) Fomentar hábitos saludables: Realizar ejercicio físico y mantener una alimentación balanceada, son otras de las consideraciones que debemos tener en cuenta. “Durante estas semanas, debido a las altas exigencias que enfrentamos, muchas personas descuidan sus hábitos saludables. Por lo mismo, hay que organizar los tiempos para tener espacios dedicados a actividades de relajación personal, meditar, salir a caminar, ver series, salir con amigos o algún pasatiempo. Realizar un hobbie y rutinas sencillas de actividad física aumentan nuestro bienestar, permiten canalizar emociones mayormente adaptativas y con ello, disminuir algunas cuotas de tensión acumulada”.

5) Cuidarse de las deudas: La preocupación propia que generan las compras por regalos y comida, sumado a las deudas y pagos de fin de año, ponen una presión importante sobre las personas. Al respecto, señala que es clave “reconocer la capacidad adquisitiva, no sobre endeudarnos y conversar con la familia respecto a los regalos de navidad. Es bueno que nuestros hijos entiendan que no siempre podemos entregar todo lo que desean. Por lo demás, la memoria emotiva ayuda a recordar experiencias más allá del recuerdo de un presente en específico”.