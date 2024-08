Nacional 08-08-2024

Cinco días sin internet: VTR enfrenta reclamos por extensos cortes y dice que solución "escapa a nuestro ámbito de acción"

El viernes, tras la noche en que las ráfagas de viento alcanzaron 125 kilómetros por hora en la Región Metropolitana, a Francisca se le cortó el servicio de internet, cable y telefonía de VTR. Desde entonces han pasado 5 días, y no ha encontrado solución. "Hemos llamado al callcenter y al principio daban fecha y hora de reposición, primero el lunes a las 21:00 horas y luego ayer a las 20:00 horas, pero no pasó nada", explica. "Desde anoche -agrega- sale ese mensaje que grabé, donde no dan fecha de reposición y dan esa explicación de los problemas climáticos y lo “afectada” que está la industria".

El mensaje que señala Francisca dice: "Te informamos que seguimos presentando inconvenientes en los servicios de tu sector, debido a que las adversas condiciones climáticas en tu zona botaron un cable de nuestra red". Así, señala que "nuestros técnicos continúan trabajando para solucionarlo. Este último tiempo toda la industria ha sufrido cortes intencionales que afectan el servicio de los clientes. Esto nos está afectando también como VTR". A Marcela Pozo le apareció el mismo mensaje. Según cuenta, desde la noche del jueves todo su edificio, en Las Condes, se quedó sin el servicio de VTR.