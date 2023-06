Opinión 16-06-2023

Cinco mitos y realidades de la industria del vino

Ricardo Álvarez Vega,

Contador Auditor y

Director Ejecutivo de Emproex



Trabajando con la industria del vino, me he encontrado con varios mitos y realidades que vale la pena conocer y dilucidar. Aquí te presento cinco de ellos, quizás de los más comunes:

Mito N°1: “El vino tinto debe servirse a temperatura ambiente”.

Realidad: Si bien se suele decir que el vino tinto debe servirse a temperatura ambiente, esto no significa que deba estar caliente. La temperatura ambiente recomendada para el vino tinto suele ser alrededor de 16 a 18 grados Celsius. En climas más cálidos, puede ser necesario refrigerarlo ligeramente antes de servirlo.

Mito N°2: “Los vinos más caros son siempre mejores”.

Realidad: El precio de un vino no siempre es un indicador de su calidad. Existen vinos de menor precio que pueden ser excelentes en sabor y calidad, al igual que vinos más caros que pueden no satisfacer tus preferencias personales. El valor de un vino está determinado por diversos factores, como la reputación de la bodega, la rareza de la producción y la demanda del mercado.

Mito N°3: “El vino orgánico siempre es mejor”.

Realidad: Si bien los vinos orgánicos son producidos sin el uso de pesticidas y productos químicos sintéticos, esto no garantiza que sean automáticamente superiores en calidad o sabor. La producción orgánica es una elección personal y algunos vinos convencionales también pueden ser excelentes. La clave está en encontrar un vino que se adapte a tus preferencias personales.

Mito N°4: “Los vinos más añejos son siempre mejores”.

Realidad: Si bien algunos vinos pueden mejorar con el envejecimiento, no todos los vinos están destinados a ser añejados. La mayoría de los vinos son producidos para ser consumidos dentro de los primeros años después de su elaboración. Añejar un vino requiere condiciones adecuadas de almacenamiento y no todos los paladares disfrutan de los sabores más complejos y desarrollados que se desarrollan con el tiempo.

Mito N°5: “Los corchos sintéticos o de rosca son indicativos de baja calidad”.

Realidad: Los corchos sintéticos y los cierres de rosca son alternativas válidas al corcho natural y se utilizan cada vez más en la industria del vino. Estos cierres ofrecen beneficios como la ausencia de "sabor a corcho" (TCA) y un sellado más efectivo para evitar la oxidación. Muchos vinos de alta calidad ahora se sellan con corchos sintéticos o de rosca.

Es importante recordar que el mundo del vino es muy amplio y diverso, y siempre habrá excepciones a estas generalizaciones. La mejor manera de explorar y descubrir tus preferencias es probar diferentes vinos y desarrollar tu propio criterio.