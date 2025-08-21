jueves 21 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 21-08-2025
    Cinco pactos fueron formalizados ante SERVEL para Elecciones Parlamentarias 2025
    El sábado 16 de agosto, concluyó el plazo para el proceso de formalización de pactos ante el Servicio Electoral para las Elecciones Parlamentarias del 16 de noviembre.
    Hasta esa fecha fueron oficializados los siguientes pactos:
    -Cambio por Chile, integrado por el Partido Republicano de Chile, Partido Nacional Libertario, Partido Social Cristiano e Independientes.
    -Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista, integrado por el Partido Humanista, Igualdad e Independientes.
    -Unidad por Chile, integrado por el Partido Socialista de Chile, Frente Amplio, Partido Comunista de Chile, Partido Demócrata Cristiano, Partido Liberal de Chile, Partido por la Democracia, Partido Radical de Chile e Independientes.
    -Chile Grande y Unido, integrado por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política, Partido Demócratas Chile e Independientes.
    -Verdes, Regionalistas y Humanistas, integrado por Federación Regionalista Verde Social, Partido Acción Humanista e Independientes.
    Freddy Mora

