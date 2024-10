Opinión 11-10-2024

Cine para Adultos



Gonzalo Guerrero, abogado



SICARIO (Denis Villeneuve, 2015)



Esta película es genial en varios sentidos. Su director, el canadiense Denis Villeneuve, creo, está a una película de consagrarse como el mejor de hoy en día por manejo de los recursos, las tramas, la fotografía, la música, el suspenso, la acción, etc. Supera a varios de sus contemporáneos porque no se le arranca la historia ni le sobra metraje. En esta película, conjuga el suspenso y la acción, con imágenes y planos extensos y otros sofocantes, con la excelente música del islandés Johan Johansson (¡qué gran nombre!) logra una inmersión en el submundo del narcotráfico y del horror y de qué pasa cuando esta realidad golpea la puerta y los que deben hacer algo no están preparados. Esto pasa hoy en Chile, por eso les sugiero esta película.



La película trata de 5 personajes. La primera es Kate Macer (Emily Blunt), una agente de una unidad especializada de Arizona en USA que inicia la historia con una redada y el descubrimiento de cadáveres en una casa del horror narco. El segundo es el consultor de seguridad Matt Graver (Josh Brolin) quien debe dirigir la investigación de lo sucedido y buscar liderar un equipo multidisciplinario del Departamento de Seguridad y de Estado, para dar un golpe a los carteles mexicanos. Se suma Alejandro (Benicio del Toro), un operador externo con un pasado trágico que lo llevan como un sicario especialista. El contrapunto lo hace Silvio (Maximiliano Hernández) un policía mexicano hace trabajos para los carteles y es parte de la cadena y sistema de corrupción. Como adicional está el compañero de Kate que se llama Reggie Wayne, un policía y abogado que hace el papel de un pepe grillo que le dice a Kate que las cosas no son lo que parecen y los errores que pueden haber.



El Director hace un gran trabajo porque la película trata de temas como la corrupción y cómo se va extendiendo por las organizaciones estatales, en la diferencia que puede haber entre dos países como México y Estados Unidos, donde siendo físicamente casi el mismo lugar desértico, la diferencia la marca una frontera, de ahí los planos aéreos que nos quieren mostrar aquello visualmente. El ritmo de la película está medido y mantiene el suspenso manejando el clímax de cada escena de una forma magistral, como al inicio, cuando cruzan la frontera o en los túneles. Para qué decir la escena final con Alejandro como un lobo sin correa.



Como reflexión la veo como un llamado de atención. Hoy existen problemas graves y gente mala, muy mala, en donde las miradas naif no sirven. Al mal y la violencia se la combate de una forma similar, por eso vemos a la agente Kate sufrir porque su marco de creencias y experiencias no están en concordancia con el trabajo que debe realizar y las medidas que se deben tomar para combatir el mal que se pretende acabar. Algo así ha pasado en nuestro país, mucha mirada amplia, mucho brindis al cielo, mucha tontería y ambición han dejado a los lobos cuidando al rebaño haciéndonos creer que ellos son la solución y no el problema. Por algo tanto político procesado, por eso tanto asesinato y asaltos violentos, o los sistemas públicos como juzgados, hospitales y colegios, que están colapsados. No era difícil intuir antes que esto iba a pasar si se era observador, lamentablemente no se le puso alto y ahora debemos resolverlo de forma seria.