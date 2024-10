Opinión 29-10-2024

Cine para Adultos



Gonzalo Guerrero

Abogado



THE PEGUIN (2024). HBO MAX



Esta serie no trata de super héroes sino de súper villanos y esto hay que decirlo desde el principio porque siempre hay quienes no entienden esto. De los cinco capítulos que están disponibles, la trama se trata básicamente de Oz el Pingüino (Colin Farrell) y sus acciones por quedarse con la cabeza de la mafia de Ciudad Gótica (Gotham), en medio de una disputa por la sucesión de la familia Falcone y la organización de sus negocios turbios y de tráfico de drogas. En esa disputa aparece Sofía Falcone (Cristin Milioti) que hace el personaje The Hangman, hija del fallecido Carmine, quien estuvo presa en Arkham por 10 años. La serie, en lo que va de la trama es básicamente la disputa por el trono entre Sofía y Oz, quienes se odian, hacen alianzas, se traicionan y vuelven a odiar. Uno viene de abajo y la otra es una princesa, ambos buscan su lugar en la vida y en la organización, ganándose el respeto a pulso y sorteando los odios, rencillas y traiciones de sus cercanos. Son el contrapunto perfecto, ambos subvalorados, y con poca suerte en el destino, quienes deben salir adelante a punta de engaños, crímenes y sangre. Esto se muestra en la serie, y por si el espectador pareciera tonto, lo dicen en voz alta los protagonistas varias veces, por si no quedó claro.



La serie, por mucho que esté dentro de un universo de cómics, se aleja en el tono. Si bien está ambientada en lo que sucede posteriormente en el final de la gran película The Batman (2022), con la inundación de la ciudad, las elecciones y Batman entendiendo por fin su labor como esperanza y no como venganza, de ahí la bengala y la luz como guía en las escenas finales, la serie recoge el tono de la película pero se aleja de la trama. Es una serie de mafias, por lo que es una mezcla entre Los Soprano (la mejor serie de todos los tiempos) y eso se nota con los múltiples guiños a Tony; Peaky Blinders con su estilo, maquinaciones, traiciones y ensuciarse las manos de los protagonistas; y con Los Borgia, por las disputas familiares, escasez de escrúpulos, reflejar la decadencia social y de las autoridades. El fondo, como tema, es una ciudad en decadencia, en ruinas por un ataque de un terrorista (The Riddler), y algunos ciegamente creen que los políticos solucionarán sus problemas, cuando han sido los culpables de robarse los recursos y no combatir el crimen. Todo muy ficción, claramente, eso no pasa en la realidad, ni menos en un país como el nuestro.



El problema, y hay que decirlo, es que la serie es lenta y abunda en sobre explicar temas. Entiendo que es a fuego suave, deja lucirse a los actores, porque Colin y Cristin están geniales, y como dupla les pintan la cara a Joaquín y Lady Gaga. Sí, el pingüino quiere ser querido y puede ser amable y de buen corazón con algunos, pero repetir escenas con eso termina aburriendo. Por otro lado, sí, las disputas familiares nos queda claro, pero aburre abundar en escenas redundantes que quieren explicar la historia familiar, algo que ya se entendió en el primer y segundo capítulo, y eso a la larga termina sobrando. Además, ejemplos de mujeres en situación de poder no son extraños ni raros ni nuevos, basta ver a Catalina Sforza, que de hecho los gobelinos en la casa de los Falcone y el arte en la serie son referencias a las familias italianas y sus disputas sangrientas y milenarias, nada nuevo bajo el sol, es su tradición. Hasta ahora una serie interesante, explotando un tema de las mafias (algo trillado) pero también de la decadencia de la sociedad y de los caminos del ascenso social que quedan cuando todo se ha venido abajo. Igual, solo por las actuaciones, vale la pena.