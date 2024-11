Cine para Adultos

Opinión 20-11-2024

Gonzalo Guerrero, abogado



LA SUSTANCIA (Coralie Fargeat, 2024). Disponible en cines y en MUBI



Aprovechando el fin de semana largo y el día de todos los muertos y de los santos, les traigo una película de terror. La película se trata de una mujer madura, Elizabeth Sparkle (Demi Moore), estrella de televisión y programas de ejercicios, que vive sola, y en el día de su cumpleaños vive una serie de casualidades que provocan que se entere que por su vejez la quieren reemplazar, después sufra un accidente automovilístico y que existe una sustancia que le permitirá, si acepta y se la aplica, obtener la mejor versión de ella. Elizabeth acepta y luego de aplicársela surge desde ella Sue (Sarah Margaret Qualley), una hermosa joven que toma su lugar en la televisión y programas, y atrapa la atención de su rancio y asqueroso jefe Harvey (Dennis Quaid). No me extiendo para no arruinar la experiencia, y esta información está en el tráiler que se puede ver en Youtube.



La película es para adultos, ojo. No es apta para menores de edad ni personas sensibles. Pero la misma prevención vale para Deadpool 3 que está en Disney, así que no se deberían sorprender. Tiene un tono de video clip de Benny Benassi (Satisfaction) o Alex Gaudino (Destination Calabria) que ponen énfasis en la cosificación e hipersexualización de las mujeres, por eso los guiños, con planos muy cerrados y un sonido inmersivo. Luego la película pasa a una explicitud tipo gore, con tripas, sangre, heridas y una crudeza que apela siempre a las sensaciones. Está en el tono y en el grupo de feministas como la creadora Francesca Manieri, y como la directora Julia Docoumau y su obra Titane (2021) en donde una chica tiene un accidente cuando niña y le ponen un implante en la cabeza, para luego vivir experiencias extrañas (como suplantar la identidad del hijo de un bombero desaparecido), con imágenes explícitas, y deseos sexuales que incluyen enamorarse de un automóvil; que a su vez beben de la influencia de la escritora y cineasta Virgine Despentes. En ese sentido es de terror y explícita, pero “el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír” como dice el Eclesiastés, que también indica: vanidad de vanidades, todo es vanidad.



El tema es sobre la incapacidad de la protagonista de envejecer y aceptar su realidad y la vida tal como es, de construir relaciones que no sean tóxicas, de rodearse de personas que la acepten por su esencia y no por su apariencia. También se trata de pactar con entidades y lo que sucede cuando no se cumple con lo pactado, provocándose un giro en los acontecimientos que terminan consumiendo a la persona. ¿Si no es un pacto por qué no cobra la empresa?. Lo del pacto se ve en el guiño a Kubrick y el Resplandor, con la alfombra, los colores, el pasillo y el baño; y a 2001: Odisea en el Espacio, con la música. Dentro del cine, también tiene guiños a David Lynch con Carretera Perdida y el hombre elefante, y a la Mosca de Cronenberg . Por otro lado, tiene una referencia a Réquiem por un sueño por la forma de las adicciones y el camino cuesta debajo de los protagonistas, junto con la manera de contarlo visualmente al aplicarse la sustancia y describir visualmente la decadencia. Es una película que se puede apreciar desde lo estético si te gusta el cine y las referencias, porque está llena.



¿Qué puede salir de las influencias de Kubrick, Lynch, Cronenberg, Ducounau y Aranofsky? ¿y si expone una crítica social a la vanidad ya expuesta desde el Eclesiastés? ¿y si mezclan todo eso con unos video clip de Benny Bennasi y Carnival Corpse? Bueno, de este collage posmoderno técnicamente bien hecho sale algo con poca sustancia, un película extraña, exagerada, choca