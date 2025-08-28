Opinión 28-08-2025

CINE PARA ADULTOS



ALIEN (1979, Ridley Scott). Disponible en Disney+



Gonzalo Guerrero, abogado



Una criatura que cumple sus fines perfectamente sin la consciencia que permite la duda. Que muta y se alimenta de sus huéspedes orgánicos. Alejado de la consciencia para alcanzar sus fines, también como los seres inorgánicos de la película en ese futuro distópico, de la mano de los intereses corporativos que hoy parecen estar presentes con agendas opacas en nuestro mundo en empresas como los siete magníficos y Palantir. La ciencia ficción nunca me pareció tan cercana a la realidad. La película es de 1979 así que asumo que casi todos la vieron. Y si no, deben verla, debido a la serie actual que está en Disney, que se ve cargada de “lore” y buena hasta ahora. Muy buena Stinkfist de Tool al cierre del segundo episodio, por cierto.



La trama va que una nave espacial (Nostromo), donde viajan nuestros protagonistas, acuden por una señal de auxilio y encuentran otra nave sin sobrevivientes y que tiene un parásito alienígena, el cual contamina a uno de los tripulantes. Cuando lo regresan a la nave, le sale de las tripas una extraña criatura que comienza a perseguir y matar a la tripulación hasta quedar solo Ellen Ripley con quien se enfrenta. Tenemos al xenomorfo, que es quizás la figura más horrenda del cine, al menos para los de nuestra generación analógica, salida de la imaginación de Hans Ruedi Giger el artista suizo que la diseñó. Está todo bien con esta película: su trama, su atmósfera, su estética. Nos deja una gran protagonista mujer, con mucha fortaleza y determinación, sin necesidad de una inclusión forzada. La tripulación es diversa en todo sentido. El enemigo está dentro, ya sea por el alienígena o la oscura agenda de los dueños de la nave espacial, por lo que la tensión no disminuye y da la sensación de claustrofobia. Es un clásico que sigue marcando tendencia, que vale la pena ver otra vez y seguir aprendiendo.

