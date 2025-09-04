Opinión 04-09-2025

CINE PARA ADULTOS

Gonzalo Guerrero, abogado



Mi vecino Totoro (Hayao Miyazaki, 1988). Disponible en Netflix





Como padre de familia con dos niñas me cuesta encontrar protagonistas mujeres de su edad. Mi salvación ha sido Bluey y esta vez encontré un clásico del estudio Ghibli: Mi Vecino Totoro. Varias películas de ese estudio están disponibles hoy en Netflix, por lo que recomiendo pasar por ellas. Y aunque sean animaciones, son temáticas para adultos. Si no me cree vea La tumba de las luciérnagas y me cuenta si no llora con esa terrible historia en trama y tema, pero magníficamente realizada.



Mi vecino Totoro se puede resumir en un padre con sus dos hijas de 4 (Mei) y 11 (Satsuki) que se muda a una casa de campo que parece estar embrujada. Él trabaja en una universidad en la ciudad y la madre está internada en el hospital por una enfermedad por varios meses (se puede ver el paso del tiempo en el calendario de su habitación). Está ambientada en el campo japones de los años 50, post guerra mundial. Y, aunque nos cuenta una historia algo triste por la ausencia de la madre es el tono de la película lo que prima más que la trama, lo que permite que pueda ser vista con un carácter optimista. En esas excursiones y descubrimiento de los lugares por parte de las niñas es que conocen a los Totoro, unos seres mitológicos y mágicos que habitan el bosque y les hacen compañía a las niñas en su ambientación a ese nuevo lugar. Son el Gran Totoro, el Totoro mediano y el pequeñito. Los acompaña el gatobús y los conejos del polvo.



Junto a esos espíritus del bosque las niñas viven sus aventuras y sobrepasan el difícil momento familiar. Aunque a ratos parezca que algo malo pasará, la trama se resuelve felizmente. La historia trata sobre la soledad, la adaptación a los cambios, la unidad familiar e intentar imponerse los obstáculos que te pone la vida con la ayuda de tu imaginación y creer en aquella magia que cuando niños nos hacía superar los malos momentos. Una excelente película para ver en familia.











