viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Opinión 12-09-2025
    CINE PARA ADULTOS
    Gonzalo Guerrero, abogado

    Children of Men (2006, Alfonso Cuarón). Disponible en Apple TV y Amazon Prime

    Esta película está ambientada en el Reino Unido en un (no tan) futuro distópico del año 2027 en donde hace 18 años no hay nacimientos de personas. Algo ha pasado y la humanidad se está apagando. Theo (Clive Owen) es un funcionario público que es contactado por su ex Julian (Julianne Moore), quien es líder de un grupo de fanáticos terroristas, para conseguir un pase y escoltar a una mujer inmigrante de un punto a otro. Theo debe conseguir ese pase con un primo, un alto funcionario de gobierno en un UK que se mantiene apenas a flote en un mundo en decadencia y en ruina, con una ola migratoria sin control. Los planes se arruinan y lo que pareciera un trámite fácil se transforma en una odisea porque la chica que escolta está embarazada, siendo un símbolo de esperanza a este fin de mundo. Se trata del viaje del héroe que debe cumplir una misión que está más allá de su ser y que le da sentido a su vida y a toda la humanidad. Porque ser héroe también se trata de cumplir sobre todo si no estás preparado.

    Esta película se adelantó en varias cosas, sobre todo por el tono y la temática. Un gobierno dictatorial, unas oleadas migratorias sin control, terrorismo urbano, la baja natalidad, una distopía de un mundo ahogado en donde el consumo no resuelve ni da las suficientes motivaciones vitales. Quizás la única pifia fue no adelantarse a los teléfonos inteligentes ni a los drones, que cambiaron el modo de relacionarnos con las personas, la tecnología y el ambiente.

    El director utiliza mucho el steadicam y sitúa la cámara dentro de la escena, siendo muy inmersivo en las situaciones, y sumado a la continuidad en los planos (real o con efectos), le dan un toque de crudeza y realismo a las escenas. Se utiliza también este recurso en su gran película Y tu mamá también, dándole un toque de intimidad a las situaciones. El otro toque de realismo es que el protagonista pierde los zapatos, lo que provoca una incomodidad constante que se transmite al espectador. Esta película tiene casi 20 años y pareciera que se adelantó demasiado respecto al mundo que nos relata, el de un caos alimentado por fanáticos para administrar la miseria y el odio.

    Generación Z: Más allá de las creencias
    Voto obligatorio y la falsa amenaza de libertad
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, AÚN NO TAN FAMOSOS”
    ¿Fiscalización o vigilancia masiva?
    Septiembre, mes de la Patria Conjunto Villa de San Ambrosio
