Opinión 20-09-2025

CINE PARA ADULTOS

Gonzalo Guerrero, abogado



Un hombre diferente (2024, Aaron Schimberg). Disponible en MUBI





Un hombre con una enfermedad llamada neurofimatosis lo que le produce una malformación en su rostro, y decide someterse a un tratamiento experimental. Edward es el protagonista de una vida solitaria en un departamento de New York, sueña con ser actor, ve pasar el mundo y a sus vecinos, y se hace amigo de una hermosa mujer que vive a su lado con quien fantasea e intenta flirtear sin éxito. Todo cambia cuando el tratamiento surte efecto y su vida cambia de un día a otro, en donde se muda de lugar, consigue trabajo y conoce el éxito. Incluso su vecina quien quería ser escritora realiza una obra de teatro con la historia de Edward y éste quiere protagonizarla con su nueva identidad.



¿Quién es Edward? Esa es la pregunta que nos plantea la película. ¿Qué es lo que delimita el destino? Si es una condición lo que te hace tener mala suerte o tu personalidad. Es muy inteligente al plantearse eso la película, lo que le ayuda mucho el tono de tragicomedia. Porque Edward cambia de vida y es exitoso, hasta que se topa con Oswald, quien padece de la misma enfermedad, pero tiene una vida muy activa, rodeado de amigos y de mujeres, generando un gran contrapunto o antagonista.



Es una película con un tono de comedia tipo Woody Allen, muy ochentera en cierto modo, por su arte y recreación. El drama se sostiene con una gran actuación de Sebastian Stan y la química entre Renate Reinsve y Adam Pearson. El único problema para mí sería el cuarto acto que da un giro aún más extraño de lo que propone la película en sí. Totalmente recomendable y se deja ver con una propuesta que resulta novedosa.

