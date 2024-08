Opinión 16-08-2024

Cine para Adultos

(Gonzalo Guerrero, abogado)



AMERICAN FICTION (Cord Jefferson, 2023) Disponible en Amazon



Esta es otra película nominada que les traigo. Aborda el tema del racismo y los estereotipos, sobre todo de esa ficción americana (qué buen título) surgida de las universidad de la Ivy League en que se explota la culpabilidad que siente el mundo anglosajón por el saqueo y abuso cometido en el mundo, y con esa obsesión por la raza que tienen por allá, la que hoy provoca este movimiento woke con sus análisis anacrónicos y distorsionados de la realidad a punta de clichés baratos y simples. El resumen es que si eres negro, tu vida debe ser huano porque seguro eres drogadicto, tu familia está rota y no tuviste educación. Solo estás encasillado a eso, a rapear, la cultura del gueto, padres ausentes, la violencia y abuso físico. Eso se menciona expresamente en la película



Aquí el protagonista es un escritor poco reconocido y un profesor universitario dado de baja, que comienza junto a su agente literario una especie de chiste y explotación de clichés que se sale de control y la situación escala y se vuelve absurda. Lo más extraño es que aquello le trae reconocimientos y recursos que no había tenido, justo en un momento trágico de su vida. La analogía de los Johnnie Walker que le dice su agente, es una excelente metáfora. Hay etiqueta roja, negra y azul, un elixir como el Coco Basile, para diferentes públicos, ocasiones y paladares, pero se trata del mismo fabricante.



El protagonista se llama Thelonious como el jazzista T. Monk, y de hecho se escucha su gran música durante la película. Hay un documental de él en MUBI para los fanáticos. El Dr. Thelonious Ellison (Jeffrey Wright) es de clase media alta, de familia de médicos, originaria de Boston. Es de mediana edad y su vida hace aguas por todos lados, porque se enfrenta a la hipocresía, la tontera woke, su incapacidad de manejar sus emociones y los problemas que hay en toda familia, como los engaños, las frustraciones, los problemas de dinero, divorcios, no saber apreciar a los hijos, padres envejecidos y enfermos, etc. Una vida de un adulto de mediana edad puede ser una bosta aunque seas un sofisticado PhD con casas grandes y en la playa. Se sufre igual con la falta de dinero, consideración, problemas de pareja, o un hermano menor que sea un inmaduro y un cachito. Se puede ser tan sofisticado como para beber un Malbec argentino en una cena diaria y no saber comunicar las frustraciones y hacerle pasar un mal rato a tu pareja. O que tu madre y hermanos estén enfermos y debas hacerte cargo en un mal momento laboral.



La película tiene humor, a veces algo negro, pero nos señala que para ser real no es necesario ser crudo ni cruel. Nos sumerge en la intimidad de una familia con problemas que bien podrían ser los nuestros, sin ser condescendientes y aceptando los matices de los personajes. Tiene situaciones fuertes pero no utiliza violencia ni imágenes explícitas, y trata la reivindicación de personas con un color de piel oscura que no necesitan que otros hablen por ellos ni los encasillen porque otro grupo se siente culpable de sus privilegios. Esto se ve en el jurado del concurso literario, por ejemplo. Las personas valemos por lo que somos, no son necesarias esa etiquetas forzadas. Me recuerda a absurdo que me sucedió con el Censo este año y donde me reconocí como diaguita y la señora me miró incrédula levantando la ceja y me preguntó si estaba inscrito ¿Seré un perro o un gato acaso? Nada extraño tener sangre indígena en una sociedad históricamente mestiza y con una cultura hispana, pero la tontera de Boston nos ha invadido también. Algo de eso critica Joe Rogan en su último especial de Netflix Burn the Boats totalmente recomendado para reír sin prejuicios.