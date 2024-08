Opinión 23-08-2024

Cine para Adultos

Gonzalo Guerrero

Abogado, GQ Auditores Consultores



TOP GUN MAVERICK (Joseph Kosinski, 2022) Disponible en Netflix





Estoy de vacaciones familiares en Brasil, por lo que hoy les traje un blockbuster como dicen los yanquis. Una película del género bélico y de acción que cumple con ser entretenida, estar llena de nostalgia, no decae en el ritmo y está bien hecha, con el plus que no se utiliza muchos efectos y se privilegió el uso de aviones reales, lo que da un toque de verosimilitud.



Pete Mitchell o Maverick (Tom Cruise), es un solterón maduro, piloto de la marina de los Estados Unidos de América, que vive haciendo pruebas, muy reconocido, único en su especie pero que no escala en la jerarquía por ser como es. A pesar de ello, tiene la suerte de ser amigo del Almirante Tom Iceman Kasansky (Val Kilmer) quien siempre lo salva de cada problema y encomienda la última misión. Se trata de destruir una base que enriquecen uranio, en un país que no se menciona. No hay más vueltas ni se pierde tiempo en definir a los “malos”. Maverick planifica el proceder y debe entrenar a un grupo de jóvenes que pilotearán F18 debido a las características del lugar y que no pueden volar aviones de última generación por no poder usar GPS. La misión imposible se trata del capital humano: los pilotos y la diferencia que se puede hacer con la adecuada preparación. Hay una trama secundaria de romance de Maverick con Penny Benjamin (Jennifer Connely) sin caer en lo cursi en donde ella deslumbra tanto que opaca a Cruise en las escenas conjuntas.



La película se centra en el proceso de preparación de una misión que requiere llevar a los pilotos a realizar proezas casi milagrosas. Son lo mejor, entrenados por el mejor y más loco. El conflicto gira también con Rooster (Miles Teller) el hijo de Goose, quien murió en la primera película, y es un piloto excelente pero Maverick ha retrasado su carrera dentro de la marina, debido a lo ocurrido con su compañero. El avance de la trama sigue la formación del equipo, en donde hay siempre estereotipos y egos, pero en esta ocasión omiten la temática homo erótica de la primera, recordemos la reflexión que hace Quentin Tarantino. Y, a pesar de estar llena de estereotipos maneja muy bien temas como una inclusión nada forzada, pues hay gente de todos los colores y géneros en puestos de poder y mando. Y el conflicto se centra en lo que significa el verdadero liderazgo que lo ejercen a través del ejemplo Iceman, Maverick y Cyclone (John Hamm). Esta temática junto al ritmo hicieron que me gustara mucho. Obviamente, también es nostálgica respecto a la primera película y está llena de referencias, pero no es necesario haberla visto para disfrutar y entender esta. Pudo estar llena de más clichés pero es una película consciente de ello, explotando solo los necesarios, porque no se alarga ninguna subtrama, no hay exceso de malas palabras, ni violencia explícita ni desnudos sin contexto. Tom Cruise ya está súper maduro y el tremendo elenco de la película no necesitan de artificios extra.





Es entretenida, te mantiene pegado al asiento como si estuvieras en esos F18 y sufrieras de las fuerzas G con sus increíbles giros y piruetas. Tiene muy buen ritmo, no guatea, como diríamos en Chile. Y como buena película de género ganan los buenos y pierden los malos, tiene una lógica más bien de Paw Patrol que de una película más sofisticada, pero en verdad no le pido más, me entretuvo en vacaciones familiares, no todo puede ser dramas y dolores. ¿Se abusa del recurso Deus ex machina? Sí. ¿un hombre tipo lobo solitario en una organización ultra rígida como la marina? Extraño pero sí ¿alguien se puede robar y pilotear todo tipo de aviones como si nada? Sí. El personaje lo exige y como dice un crítico argentino: sale en el poster, punto. Es Tom Cruise que a sus 60 años realiza proezas y es capaz de transmitir intensidad. Ah y por supuesto corre, porque si no corre, no es una buena película de Tom. ¿La misión es la de Star Wars Una nueva esperanza? Sí. Pero, como dicen en la misma película: no pienses, actúa. No pienses, disfruta del cine bien hecho y emocionante.