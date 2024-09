Opinión 05-09-2024

Cine para Adultos

(Gonzalo Guerrero, abogado)



Anatomía de una caída (Justine Triet, 2023). Disponible en Amazon Prime Video





A propósito de procesos judiciales y juicios públicos (y publicados) que se tomaron la agenda noticia nacional, les traigo Anatomía de una caída de Justin Triet. En esta película no importa realmente quién es el responsable del asesinato, o si hay uno, porque aquí lo relevante para la trama son los relatos dentro de un juicio. La verdad judicial, lo sabré yo como abogado, no es LA verdad. No hay un ser en ella, sino que se remite a formalidades, lenguajes, códigos y rituales. Algo será más o menos cierto si se está conforme a ellos. Por otro lado, los criterios de justicia van cambiando y existe uno por definición: si algo está conforme a las reglas entonces será justo. Esto último lo expuso James Buchanam en “La razón de las normas. Economía política constitucional” (1987). Hago esta aclaración porque la película juega con el espectador y con esto. Nos entrega diversas versiones de los hechos o sus interpretaciones, según los personajes y sus conveniencias. En el juicio se expone todo públicamente de forma cruda, porque trata de una familia, con una madre que es acusada, un hijo que es casi ciego y un padre que muere. Son una pareja de escritores que viven en una zona rural y montañosa de Francia. Ah, y también un perro, que es parte de la trama y un gran actor.



Está hablada en dos idiomas: inglés y francés. La madre (Sandra Hüller) es alemana, que habla en inglés por ser un lenguaje intermedio para comunicarse con su marido (Samuel Theis) de origen francés y su hijo (Milo Machado Graner). Esto también juega un rol importante en la trama y en la construcción de la historia. Los lenguajes sirven para expresarnos y para pensar en ellos, formatean nuestra forma de vivir e interpretar la realidad, como ya nos decía Ludwig Wittgenstein.



La película es a ratos lenta, porque se trata fundamentalmente de un juicio y la reconstrucción de cómo murió el marido y averiguar si hay responsabilidad penal en la protagonista. Pero, la obra es también un análisis de relaciones y nos lleva a la intimidad de una familia, de rencores, infidelidades, mentiras, concesiones no recíprocas, envidias y frustraciones. Y esto se traspasa también a la relación abogado-cliente. Por esto es una película que explora la humanidad en su faceta íntima y es recomendable, porque en el fondo, de eso se trata: de las formas para construir un relato.