Opinión 13-09-2024

Cine para adultos

(Gonzalo Guerrero, abogado)





PSYCHO (1960) Y THE BIRDS (1963) de HITCHCOCK

Disponibles para compra o arriendo en Apple TV



Vuelvo a los clásicos y hoy les traigo a Alfred Hitchcock. Una en blanco y negro de 1960 y la otra a color de 1963, vaya que ha llovido desde entonces pero son películas totalmente actuales, en cuanto a su buena realización, sus historias, temáticas actuaciones. La más antigua es Psycho, en donde la trama contempla un giro dramático porque comienza con la historia de Marion Crane (Janet Leigh) que siendo secretaria se roba 40 mil dólares en efectivo de un cliente, no depositando como se le habría encargado. Huye, cambia de auto, la persiguen, etc. Lo que parece la trama de un robo y una especie de road movie, gira cuando ella acude a un tétrico hotel en la carretera, atendido por su dueño Norman Bates (Anthony Perkins) y su vieja madre controladora y enferma. Ocurre un asesinato con la icónica escena de la ducha y la trama da un giro y comienza la investigación policial que mezcla lo del robo, la desaparición y resolver el asesinato. Simplemente genial.



La otra película, Los Pájaros, se trata de Melanie Daniels (Tippi Hedren) hija de un millonario que se enamora del abogado Mitch Brenner (Rod Taylor) porque lo ve en una tienda de mascotas. Decide tomar la iniciativa y viajar a su pueblo para llevarle de regalos unos loritos para la hermana de él, regalando la Icónica escena de los pajaritos enjaulados en el auto. En el pueblo pequeño y costero llamado Bodega Bay comienzan a suceder una serie de situaciones extrañas que terminan con ataques de bandadas de pájaros a las personas del pueblo. Por las situación difícil, ella termina conviviendo junto a él, su hermana menor y la madre de él.



Los Spoilers dan lo mismo. No creo que alguien no sepa algo de estas películas y atendido a que han pasado más de 60 años da igual. Un tema es que en ambas las mujeres son protagonistas y tienen iniciativa. Son personajes potentes, poderosas, tramposas, algo tóxicas, lejos del supuesto canon de una mujer servicial y sumisa. Y bueno, no solo las protagonistas sino que los personajes de reparto también aportan una densidad, matices y complejidad dignas de admirar hoy pues a veces en el cine actual esos elementos resultan forzados y de propaganda.



Los pájaros están presentes en ambas películas. Ya en Psycho el loco Norman Bates tenía una tenebrosa habitación en el hotel repleta de pájaros disecados. Por otro lado, la película de 1963 trata sobre las aves, son las protagonistas que atacan y matan a personas sin piedad, en una aparente venganza de la naturaleza. Hay todo un simbolismo esotérico respecto a las aves, por un lado está el denominado lenguaje de los pájaros, y por otro, son criaturas que pueden (simbólicamente) conectarse con lo elevado, con el espíritu y las deidades, relacionados con el elemento aire. El espíritu santo manifestado como una paloma en el catolicismo, por ejemplo. O el pelícano, que da de comer a sus crías, representando el sacrificio, la renovación y a Cristo. Hay toda una interpretación profunda que se podría hacer con los pájaros. Por otro lado, lo que me gusta de The Birds, es que la pareja protagonista cuando cuenta la historia de lo que sucede en el pueblo, nadie les cree. Minimizan el relato y la gente aparenta seguir con su vida, algo que siempre sucede cuando alguien cuenta algo malo que ha sucedido y que viene a alterar el curso de situaciones futuras. Es un proceso de disonancia cognitiva y apego por un statu quo que no volverá. Algo así ha ocurrido en este país con varias cosas desagradables que suceden a diario y que pareciera ahora escandalizar a muchos a pesar de las advertencias que se hicieron en su momento.