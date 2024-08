Opinión 09-08-2024

Cine para Adultos CIVIL WAR (Alex Garland, 2024) Disponible en Apple TV.



Gonzalo Guerrero

Abogado



Se trata de un viaje iniciático de una aprendiz de fotógrafa junto a tres periodistas de guerra: el viejo sabio, un experimentado periodista, y su mentora como fotógrafa profesional. Aprenderá en las peores condiciones a formarse como corresponsal en una guerra civil en sueño norteamericano. Suena bonito si se expone así.



En un mundo distópico, durante una guerra civil secesionista en los Estados Unidos de América, un grupo de periodistas decide ir a entrevistar al Presidente. El viaje va desde Nueva York hasta Washington D.C., por tierra, en el medio de un país fragmentado, política y socialmente. La sociedad ha caído, su moneda, su tejido social, las relaciones, el estado de derecho, las comunicaciones, los servicios básicos, etc. Son casi 1.300 kilómetros, lleno de peligros que deben atravesar. El grupo lo compone como protagonista Lee Smtih (Kirsten Dunst) quien está impresionante en su rol de veterana de guerras; Jessie (Cailee Spaeny) quien es la chica sin experiencia que adhiere al grupo en esa aventura; Joel (Wagner Moura) un periodista adicto a la adrenalina con mucho oficio, contactos y que busca disfrutar de lo que le tocó; y el viejo Sammy (Stephen McKinley Henderson), una especie de Gandalf para el grupo, que viste bien (camisas y ropa Brooks Brothers) a pesar de las condiciones precarias. La película muestra mucha “interna” de los periodistas, con la escena del hotel al principio, cómo revelan las fotos, cómo tratan de descansar y compartir con otros en medio del caos, pues se trata de ellos, de esas personas que arriesgan sus vidas para mostrarle a otros lo que ocurre cuando las barreras sociales desaparecen y el ser humano se desata sin máscaras.



La película no se mete en los detalles del porqué de la guerra civil, ni toma partido por bandos. De hecho, en el viaje, los protagonistas pasarán por diversos lugares y conocerán diversas situaciones. Hay quienes se dedican al robo y saqueo, otros a vender lo que pueden; otros lugares que aparentarán vivir como si nada ocurriese, en un burbuja; otros lugares que serán un frente permanente; y otros que serán bandos enfrentados sin saber de quienes se tratan. Hay una frase muy potente que dice un tirador designado: “Alguien trata de matarnos, nosotros tratamos de matarlos”. A eso se resume la guerra muchas veces, a un presente absoluto, el pasado no se puede cambiar, el futuro quizás no exista si cometes un error. La película es muy fuerte, contiene escenas potentes donde se expresa crudamente lo que sucede en los conflictos armados, sobre todo con tintes de guerra civil, en donde no distingues un bando de otro.



Creo que el principal mensaje que nos quiere expresar la película es que esas cosas terribles que ocurren en los conflictos armados bien pueden ocurrir en un país como Estados Unidos. Esos hechos han ocurrido largo rato casi exclusivamente en países denominados como tercer mundo, y se atribuía la crueldad extrema a que se trataba de lugares lejanos, con gente en un estado primitivo. Eso se creían ellos, los del primer mundo. Pero la Guerra viene con el ser humano y la Historia. En Europa siempre ocurrieron conflictos, y hoy se ve en el suelo Ucraniano, con tintes de guerra civil dado que son pueblos eslavos que se están matando, recordemos la Rus de Kiev.



Para los que gustaron de la película, la temática o, incluso para quienes no creen en lo que vieron, debo recomendarles en español los libros sobre su experiencia en la Guerra de los grandes periodistas como don Arturo Pérez Reverte (Territorio Comanche), el periodista y ex director de El Mundo, David Jiménez (Hijos del Monzón, Los Diarios del Opio), y del fotógrafo Gervasio Sánchez (Niños de la Guerra; Antología). Para los que no los conocen, están también las entrevistas de ellos con Jordi Wild (The Wild Project) en Youtube, imperdibles. Y, obviamente, el gran trabajo del fallecido periodista polaco Ryszard Kapuscinski (La Guerra del Fútbol). Auténticos testimonios de la naturaleza humana con todos sus matices.