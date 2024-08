Opinión 02-08-2024

Cine para Adultos FALLOUT (Lisa Joy & Jonathan Nolan, 2024). Serie, disponible en Amazon Prime

Gonzalo Guerrero

Abogado GQ Auditores Consultores



Esta columna se llama cine para adultos y he traído varios clásicos. Ahora les traigo una serie lanzada este año y que se basa en una saga de videojuegos. ¿He traicionado la esencia de esta columna? No, para nada. Aquí está presente en la producción Jonathan Nolan, quien junto a su hermano nos trajo la saga de Batman que revitalizó el género de superhéroes y le otorgó un tono y temática más adulta, que después el cine masivo mal interpretó con que para ser “cine adulto” era tener una fotografía oscura y poner escenas de violencia explícita, descuidando la trama y las temáticas, que lo hacen solo un producto “pochoclero”. Esta serie se trata de un mundo post apocalíptico, en donde hubo ataques nucleares, la sociedad es dominada por corporaciones y sociedades secretas, algunos de los sobrevivientes viven en refugios y otros en la superficie expuestos a la radiación, contaminación y crueldad máxima. ¿Qué pasaría si todo se viene abajo?



La trama en se puede dividir en cuatro: a) la de Lucy MacLean, quien vive en el refugio 33 y después de un trágico evento tiene que salir a buscar a su padre (y qué pasó con su madre); b) la de Maximus, un integrante de la Hermandad del Acero que busca progresar en la vida que le tocó a cualquier costo y quiere convertirse en caballero; c) la de Norm MacLean, quien es hermano de Lucy y debe descubrir qué pasó con su padre, y con los del refugio 31 y 32; y d) el mejor de la serie, el necrófago Cooper Howard, quien en el presente de la serie es un zombi vaquero (la serie está en clave western a ratos) y en el pasado fue un acto de Hollywood muy famoso con una familia, con su hija, su mujer alta ejecutiva y un perro. También aparece el Dr. Siggi Wilzig quien guarda un secreto que será algo con que se encontrarán todos los personajes y deberán resolver.



A ratos la trama es muy conveniente, porque los personajes se cruzan y encuentran casi por casualidad, pero hay que recordar que se trata de un videojuego. Ojo eso sí, porque está muy bien hecha, su dirección de arte destaca la recreación por un lado de un mundo de los años cincuenta del siglo XX, época de segunda guerra y el boom de estados unidos, y por otro, un mundo desolado, caótico y de eterna condena, muy bien recreado y con geniales efectos especiales. La serie es rápida y tiene un humor negro que se destaca y agradece porque también es bien gore, lo que lo hace una serie para adultos netamente. A destacar: los personajes son puro carisma, sobre todo el necrófago que se roba la serie, un personaje con matices, con capacidad de maldad y ciertas acciones buenas, que iremos descubriendo con el avance de la serie.



Ahora bien, ¿sólo eso es de adultos? No. La temática es muy interesante. La crítica social al poder de las corporaciones sin contrapesos; la constante desconfianza del Poder y los relatos instalados; las agendas secretas disfrazadas de buenas intenciones; y el peligro gigante que significa la abundancia de individuos sobre adaptados a estas condiciones, que genera un mundo hostil no solo física, sino psicológicamente. El arco de Lucy lo demuestra. Está filmada en ambientes que se parecen a Chañaral o Tal Tal y sus alrededores, de verdad si usted conoce la zona me entenderá, lo que ayuda a sumergirse en la idea del tipo de mundo que les toca (sobre) vivir a los personajes y su constante lucha por salir adelante. Recomendada y muy interesante apuesta por darnos una serie de forma seria, con abundancia de humor y recursos narrativos y de producción, con crítica social, pero sin enredados argumentos ni voladores de luces con complicadas tramas pseudo científicas que son puros petardos.