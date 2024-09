Opinión 24-09-2024

Cine para Adultos Gonzalo Guerrero, abogado SHOGUN. Disponible en Disney+



Esta serie ganó muchos premios Emy este año y los vale. Hace rato no me pegaba tanto en una. Tiene de todo, belleza, brutalidad, inteligencia: el arte de la guerra en su esplendor. Para los que gustamos de la Historia, las artes marciales y la cultura asiática es un deleite por todos lados. ¿De qué trata? Básicamente la trama comienza cuando un barco de piratas ingleses llega a Japón del siglo XVII, sorteando las rutas comerciales de los hispanos y lusos, con el fin de atacarlos y hacer contactos comerciales. El piloto de mar John Blackthorne resulta prisionero y se inserta en la corte del señor Toronaga. Le asignan una intérprete de nombre Mariko, quien es cristiana por influencia de los jesuitas portugueses, y debe aprender a mezclarse y sobrevivir al shock cultural, la brutalidad, las ceremonias y formalidades de ese nuevo mundo. El contexto es que hay una guerra civil entre las fuerzas de un consejo que rige Japón, en reemplazo del heredero, y el señor Toronaga, a quien expulsan del consejo, persiguen y se arma una serie de situaciones para derrocarlo y obligarlo a ir a la guerra. La trama se trata de sobrevivir y usar las herramientas que están al alcance para mejorar la situación e ir un paso más adelante del adversario. Sin spoiler lo grafiqué.



La serie está bien hecha y tiene de todo. La dirección de arte es maravillosa, los vestuarios, las locaciones, las escenas bien recreadas que atrapan visualmente. Tiene un muy buen ritmo, en donde mantiene al espectador pegado a la espera de lo que sucederá. Si te gustan las peleas y guerra, tiene. Si te gustan los dramas asiáticos del corazón, tiene. Si te gustan los líos de sucesiones, negociaciones y burocracias de directorios, tiene. Si te gustan las intrigas políticas, los juegos de poder y conspiraciones, de eso se trata todo. Si te gusta la Historia, también, con la salvedad del sesgo anglosajón contra los ibéricos. Esta serie está a la altura de Mad Men y Los Soprano por el desarrollo de personajes y escenas sin desperdicio, que permiten conocerlos más allá del simple molde o cliché típico. Por eso el final es como es, porque de eso se trata la serie.



Como primera reflexión: bien ganados los premios y reconocimiento. Se agradece lo bien hecha que está lo que hace más creíble a la historia y no tomar al espectador como tonto tampoco, te exige estar atento a los detalles e intenciones de los personajes. Como segundo punto, el choque con nuestra cultura occidental que lo vemos a través del papel de John Blackthorne, quien se muestra tosco y bruto, lo muestran muy bien sin juzgar. Una cultura que está llena de rituales, poesía, arte, belleza, formalidades y perfección en cada una de las cosas que se dedican porque a la vez la muerte y brutalidad están presentes siempre, ya sea en sus relaciones personales o en los terremotos. Ideas como el vacío, el propósito y la lealtad se expresan desde el punto de vista nipón, y para los que hemos practicado artes marciales entendemos algo esa mirada y cómo se aplica al diario vivir y hacer. La idea del destino y el karma, no como una carga sino como algo que hay que afrontar y vivir en un presente. Cuesta intentar comprenderlo desde nuestra mirada occidental y con las ideas y tradiciones fundantes que hemos tenido en occidente como la griega (filosofía), romana (Derecho) y judía (religión), y el personaje del inglés atrapado en medio de esas guerras y muerte expresa muy bien esa distancia cultural. Excelente serie.