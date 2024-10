Opinión 17-10-2024

Cine para Adultos PARASITES (Boon Joon-Ho, 2019) Disponible en Amazon Prime y Max

Gonzalo Guerrero, abogado





La película parte con un plano y termina con uno similar, en ese sentido sería circular. Es cine coreano que se podría decir que revive o explota un estilo tipo picaresca del siglo de oro español, con personajes marginales que usan la estafa y engaño para beneficio propio, o sea, el tema tiene más años que la tos, algo nada novedoso mostrar las diferencias sociales, la decadencia o el desprecio de unos con otros que luchan por escalar socialmente y los sin fortuna o desgraciados. Nada nuevo bajo el sol, por lo que no entendí mucho el hype que se generó en su tiempo lo que me alejó de ver esta película cuando estaba de moda. Después descubrí que ganó el Oscar y tuvo una excelente campaña de marketing.



No quiero decir con esto que la película sea mala, al contrario. Visualmente, por la fotografía, los planos, la composición es hermosa y se aprecia mucho esto. Además, las casas donde transcurren los hechos, son unos personajes más en la historia. La película se trata de una familia muy pobre de cuatro miembros, padre, madre, hija e hijo, que viven en un semi subterráneo del centro de una ciudad, sin oportunidades ni trabajo estable. De repente, un amigo del hijo lo recomienda para hacer clases de inglés a una adolescente rica, por lo que aprovecha esta situación para ir consiguiendo trabajo a sus familiares, engaños mediante. Decir más me obligaría a hacer spoiler y no quiero porque una de las gracias que tiene esta película, aparte de lo visual, son los giros de guion y que cuando piensas que entiendes todo y adivinas qué viene, te sorprende con algún suceso. Está cargada de un humor negrísimo, a veces cruel, lo que nos provoca cierta complicidad y entretenimiento con los protagonistas. Picaresca del siglo XXI estilo coreano.



Está muy bien hecha. Los planos, las escaleras, la iluminación, la decoración, las ropas (el departamento de arte) están al servicio no solo de adornar sino de ir contando y transmitiendo la historia y reforzar la temática de la diferencia de clases, con un fuerte simbolismo. Los ricos siempre arriba y los pobres siempre abajo, más que el inodoro incluso. Todos son parásitos de todos, todos buscan su beneficio con las herramientas e ingenio que posean, según su suerte. En la estética nos encontramos con el centro de una ciudad coreana densa y poblada versus una gran casa modernista, limpia, con espacios amplios e iluminada. Todo esto también comunica lo que se quiere decir. La escena que más me gustó fue la de la lluvia, pues lo que para algunos puede ser una anécdota, para otros una tragedia, cada uno en una burbuja y alejado de las realidades. Esto marca un giro en la historia y es muy fuerte de ver porque rompe los límites para la familia de los protagonistas.



El punto está en las relaciones interpersonales. Se puede decir que la culpa es del capitalismo, como les gusta hablar tanto a los pseudo intelectuales, pero la pobreza es el estado natural y la riqueza es la rareza, y que la diferencia de estatus siempre ha existido en las relaciones humanas, y los estilos artísticos para reflejar esto y la decadencia han existido por siglos. En ese sentido, esta película gana por las formas, por transmitir a través de ellas, pues el fondo es poco novedoso.