domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 31-08-2025
    Círculo de Comunicadores resalta aniversario de su reactivación
    Con una visita al Hogar de Ancianos y actividades recreativas entre los socios, el Círculo de Comunicadores de Linares, resalta un nuevo aniversario desde su reactivación .
    Cecilia Bucarey, presidenta de la organización, indicó que “el objetivo es vincular al Círculo con la comunidad, además de fortalecer la sana convivencia entre los socios”.
    Ayer se realizó una romería al cementerio y las actividades de este nuevo aniversario continuarán durante la semana con la misa en la Iglesia Catedral, el miércoles 3 a las 19.30 horas, para recordar a los socios fallecidos, y el sábado 6, a las 20 horas, se efectuará la tradicional cena de camaradería para los asociados.
    Freddy Mora

