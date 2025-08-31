Social 31-08-2025

Círculo de Comunicadores resalta aniversario de su reactivación

Con una visita al Hogar de Ancianos y actividades recreativas entre los socios, el Círculo de Comunicadores de Linares, resalta un nuevo aniversario desde su reactivación .

Cecilia Bucarey, presidenta de la organización, indicó que “el objetivo es vincular al Círculo con la comunidad, además de fortalecer la sana convivencia entre los socios”.

Ayer se realizó una romería al cementerio y las actividades de este nuevo aniversario continuarán durante la semana con la misa en la Iglesia Catedral, el miércoles 3 a las 19.30 horas, para recordar a los socios fallecidos, y el sábado 6, a las 20 horas, se efectuará la tradicional cena de camaradería para los asociados.

