Agricultura 20-06-2023

CITRA UTalca crea plataforma para optimizar el riego de grandes y pequeños agricultores con agricultura digital



● En el marco del proyecto de Fondo de Investigación Estratégica en Sequía - ANID, el CITRA busca generar alternativas tecnológicas que permitan combatir los efectos del cambio climatico usando Agricultura Digital



La sequía es un hecho, por eso que la Universidad de Talca a través de su Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA), junto con el trabajo colaborativo con investigadores Nacionales de la Universidad de Chile, Universidad Catolica del Maule e Internacionales de la Universidad de Nebraska Lincoln de los Estados Unidos, se encuentran desarrollando una plataforma de fácil entendimiento para todo tipo de agricultores que permita gestionar de manera eficiente los recursos hídricos de sus campos.



Este proyecto busca utilizar conjuntos de datos existentes para calibrar los modelos de mapeo de evapotranspiración (ETa) de alta resolución con calibración internalizada (METRIC) y penman-monteith basado en teledetección (RSPM) en viñedos y huertos (manzanos, olivos avellanos) para desarrollar una plataforma inteligente de apoyo a la toma de decisiones madiante el uso de la agricultura digital e inteligencia artificial (IA).



El Dr. Samuel Ortega, Director de CITRA señala que “este desarrollo y avance ratifica la formación que estamos entregando, es decir tenemos las herramientas y cada estudiante debe tomarlas de acuerdo a sus capacidades e intereses aprovechando las oportunidades que hay para que puedan desarrollarse profesionalmente”.



Esta iniciativa permitirá a los agricultores tomar decisiones de manera facil, rápida y eficaz para optimizar sus cultivos y cosechas mediante mapas de ETo, ETa, Kc y NDVI, así como proporcionar información metereológica y pronósticos de ETo.



“Agricultura Digital, es como un nuevo nombre de lo que es agricultura de precisión. Agricultura de precisión tiene una historia de casi 40 años con casi nada de aplicaciones prácticas en realidad, todas las aplicaciones prácticas de agricultura digital son foco y empresas particulares, pero no hay nada masificado. Agricultura digital tomó las riendas en el sentido de que está proponiendo nuevas herramientas para hacer uso de los datos que se adquieren con agricultura de precisión, entonces qué hacer con esos datos, como interpretarlos, como hacer modelo que sirvan a agricultores para toma de decisiones y para que no sean tan reactivos sino que más predictivos, ahora pueden predecir por ejemplo en temporada y ver como la calidad y la cosecha va a venir 3 meses antes”, puntualizó el Dr. Sigfredo Fuentes, investigador de la Universidad de Melburne, Australia y ex alumno de CITRA quien trabaja como colaborador del Centro y quien partició recientemente en un seminario de difusion del proyecto en Talca.



Todo lo anterior, será de ayuda y aporte para enfrentar el cambio climático, que actualmente tiene consecuencias devastadoras para el sector agrícola de distintas zonas de nuestro país.