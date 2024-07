Social 25-07-2024

Ciudades de Chile se suman al desafío "Proyecto Grifo" para generar conciencia sobre la contaminación por plástico

• . La iniciativa es de la Coalición Supera el Plástico, ante la próxima entrada en vigencia de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso en Chile, el 13 de agosto.



El próximo 13 de agosto, entrará en vigencia la Ley de Plástico de Un Solo Uso (PUSU) y para ello, la Coalición Supera el Plástico junto a diversas organizaciones ambientalistas del país, impulsan el desafío "Proyecto Grifo", que busca crear grifos a escala en base de desechos plásticos locales, para ser ubicados en espacios públicos de diversas ciudades de Chile, con el fin de educar la conciencia ambientalista. Las obras se van a inspirar en la impresionante pieza del artista canadiense Ben von Wong, quien en 2021 construyó en Kenia un grifo de 14 metros de altura, con basura plástica derramándose en frente de quinta asamblea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Bajo el slogan "No Dejes Tu Grifo Corriendo", la campaña ambientalista busca levantar al menos 50 grifos de basura plástica en Chile, cada uno de ellos de 2,5 metros de altura y construidos gracias a la participación colectiva. A la fecha ya se suman organizaciones de las regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Biobío, de Ñuble, entre otras. Al cierre de la campaña, los grifos serán estrenados el mismo 13 de agosto, fecha histórica para exigir un compromiso activo de la industria en el cuidado del planeta a través del uso restringido del plástico de un solo uso.

Si no prospera ninguna acción parlamentaria que retrase o postergue la implementación de la Ley PUSU, el próximo mes se prohibirá en locales la entrega de productos de un solo uso, cualquiera sea su materialidad, es decir, solo podrán usar implementos reutilizables; y para las entregas fuera del local se permitirán productos de un solo uso, pero deben ser de materialidades valorizables distintas al plástico o plástico certificado.

Mark Minnebboo, director ejecutivo de Plastic Oceans y miembro de la Coalición, señaló: "Las obras de Ben son muy llamativas y tienen un fuerte mensaje ambiental que no deja a nadie indiferente. En una reunión en Ottawa, Canadá, Ben me contó sobre su nuevo proyecto comunitario, que invita a que las comunidades construyan su propio grifo. Me pareció la oportunidad perfecta para traer el gran grifo a Chile y potenciar nuestro trabajo relacionado con la ley de plásticos de un solo uso que está a punto de ser implementada".

El Proyecto Grifo nace en la obra "Giant Plastic Tap" (Grifo de plástico gigante) del artista, fotógrafo y activista canadiense Ben von Wong. La pieza utilizó 250 kilos de desechos plásticos, entre ellos bombillas, vasos y botellas, para crear una impactante pieza que captó la atención de ciudadanos y autoridades del mundo entero y que hoy se replicará, a menor escala, en Chile.

Si bien la Ley PUSU fue aprobada en el Congreso, existe preocupación en cuanto a su difusión, cumplimiento y fiscalización. Para la Coalición Supera el Plástico, la importancia de esta ley se centra en: la debida regulación en la entrega de desechables y prohibición de productos de plumavit en establecimientos de todo tamaño (sean locales, quioscos, puestos informales), que venden alimentos no envasados y platos preparados; el fomento de la venta de botellas retornables en supermercados y almacenes, exigiendo la venta y recepción de botellas en este formato, mientras que las botellas desechables deberán contener un porcentaje de material recolectado y reciclado en el país; y la certificación de plásticos de un solo uso.

El "Proyecto Grifo" ya convocó a organizaciones ambientalistas y establecimientos educacionales a lo largo de país para construir distintos grifos con la participación de la misma comunidad local, gracias a un instructivo que el mismo artista hizo y que fue traducido en español por un equipo de voluntarios de la coalición, para replicar esta pieza a menor escala e instalarla en espacios comunes como un llamado de auxilio de nuestro planeta, y así contribuir al progreso regulatorio en el uso de plástico en el sector gastronómico.

"Lo que me encanta de esta iniciativa chilena de grifos de cartón y plástico, es que se vincula con un proceso de negociación global muy real, oportuno y crítico. Tiene la oportunidad no sólo de elevar la voz del público, sino también de inspirar a los ciudadanos de otros países a adoptar una postura. Espero que al crear estas piezas, aprovechen la oportunidad para pedir cambios en sus vecindarios, escuelas y municipios locales", concluyó Ben.



Coalición Supera el Plástico invita a organizaciones de todo el país, a sumarse al Proyecto Grifo en Chile, inscribiéndose hasta el 29 de julio. Para conocer más detalles de esta iniciativa e inscribirse, visite: https://plasticoceans.cl/proyecto-grifo-2024/