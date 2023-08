Social 12-08-2023

Civid: especialista insta a seguir en alerta a su evolución para evitar gravedad de casos a nivel mundial

 “La principal lección de la pandemia es que nunca estaremos lo suficientemente preparados para lo que puede pasar con los virus respiratorios”, afirma el doctor Jaime Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.



Si bien la presencia del COVID-19 a nivel mundial sigue en retroceso en comparación a años previos, los especialistas mantienen la alerta frente a la evolución del virus y las recomendaciones para su prevención considerando que aún se desconoce la estacionalidad del SARS-CoV-2, a diferencia de lo que ocurre con otros virus respiratorios que circulan en invierno.

Así lo explica el doctor Jaime Jesús Pérez Martín, presidente de la Asociación Española de Vacunología y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, quien advierte que en el otoño-invierno pasado en Europa “se esperaba una estacionalización del COVID-19, pero de momento no se ha producido, es un virus nuevo, por tanto, las medidas para evitar los contagios hay que tomarlas por prevención y lo esperable, es que haya un aumento en la incidencia en la temporada de otoño-invierno en el hemisferio sur”.

En ese contexto, según el especialista “seguimos viviendo un momento si bien no de emergencia, en que los virus respiratorios han demostrado que pueden cambiar el mundo de un día para otro y aunque en 2023 han ido bajando los casos, hay que darse cuenta de que el COVID-19, hoy en día, sigue siendo más grave que la gripe y hay mucha población que tiene COVID-19 grave, hay ingresos hospitalarios y, por desgracia siguen las muertes. Para la prevención tenemos soluciones importantes como las vacunas que las autoridades ponen a disposición de la comunidad y que permiten mejorar la cantidad y calidad de vida de la población”, sostiene.

El experto precisa que “los coronavirus que conocemos tienen una estacionalidad que es en el invierno, pero el COVID-19 todavía no ha llegado a esa estacionalidad, es decir, no hemos visto que el virus se transmita y difunda en otoño-invierno y que no ocurra en primavera-verano. Lo que está ocurriendo es que está presente en todas las estaciones, hay que esperar un poco más de tiempo para ver cómo se produce la estacionalización del virus y quizás en el hemisferio sur se empiece a ver pronto esa situación”.

La importancia de conocer la estacionalidad del virus radica principalmente en que hace posible, a las autoridades de salud, programar las campañas de prevención y las medidas para el cuidado de la población en forma más específica.