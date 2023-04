Deportes 08-04-2023

Clásico regional: Deportes Linares quiere dar el golpe en Copa Chile ante Rangers

- Partido se juega a las 16:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra

Todo listo para revivir el verdadero clásico del Maule Sur. Un partido que tiene historia en el fútbol profesional. La última vez que se vieron las caras por los puntos fue hace 23 años, con el triunfo de los albirrojos por la cuenta mínima, un resultado que esperan repetir esta tarde.

Un duelo que se disputará sin público visitante, por eso la responsabilidad es mayor en el comportamiento, porque los ojos de la ANFP estarán vigilando lo que pueda ocurrir.

Recordar que los que adquirieron sus entradas, deben llevar su carnet de identidad, requisito fundamental para ingresar al polideportivo de la calle Rengo. El elenco que saltará al campo de juego no tendría muchas modificaciones, excepto con algunos elementos que tuvieron complicaciones en la semana.

En el plantel lo tienen claro y saben que esta confrontación es diferente por toda la presión que ha existido en la previa de este clásico regional donde nadie lo quiere perder. Donde también está en juego la apuesta del alcalde Mario Meza y el concejal de la comuna de Talca Ervin Castillo.

OPINIONES

Para Alexander Pastene, será un partido muy especial, enfrentar a su ex equipo: “es una motivación extra para nosotros, hemos tenido una buena semana y esperamos que esto nos sirva para enfrentar lo más importante que es el campeonato de la Segunda Profesional. En lo personal es un gran desafío y espero entregarme al máximo en el campo de juego y que la victoria sea albirroja”.

Celso Castillo, indicó que existe un grato ambiente: “estamos muy motivados y sin duda que nos servirá para revertir la situación en la que nos encontramos. Existe una sensación especial de ansiedad para enfrentar este partido y vamos a luchar para que los puntos se queden en casa. Tenemos una madurez en todo el plantel, sabemos que no lo estamos pasando bien en lo futbolístico, pero este duelo es una buena alternativa”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, dijo: “probamos varias fórmulas y nadie quiere perderse este encuentro. Sabemos que tendremos un buen marco de público con un rival que hace más de 23 años que no se juega y eso es muy motivador. Tenemos una base que saldrá al césped esta tarde y esperamos obtener un triunfo ante un equipo que viene de ganar a la Universidad de Concepción. Pero, los partidos hay que jugarlos. Cuando jugué por Deportes Linares, nos tocó enfrentarnos con Rangers y sabemos que estos compromisos hay que ganarlos. Aprovecho de enviar un mensaje de que si bien es cierto este partido es importante, pero no es de vida o muerte, ya que nosotros tenemos que mirar lo que viene en el campeonato de la Segunda Profesional.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo