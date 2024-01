Social 27-01-2024

Claves Ipsos: 73% cree que su pensión futura no alcanzará a cubrir necesidades básicas

● Además, 90% cree deberá seguir trabajando o sumar otros aportes, mientras que 29% indica que dependerá del aporte del Estado para lograr una pensión o mejorar la que obtendrá.



La empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su más reciente informe “Claves Ipsos”, para lo que encuestó 800 personas con el fin de identificar las principales opiniones y preocupaciones de los chilenos sobre sus prioridades desde la agenda ciudadana y la reforma de pensiones.

PRIORIDADES 2024 DESDE LA AGENDA CIUDADANA

Para las personas encuestadas, las cinco principales prioridades que debería tener el Gobierno de Gabriel Boric en el año 2024 son: combatir la delincuencia (76%), mejorar el sistema de salud pública (57%), controlar el proceso migratorio (53%), crecimiento económico (46%) y combatir la corrupción (41%).

En el caso del combate a la delincuencia, desde el año 2022 ha aumentado de 17% a 40% quienes la indican como primera prioridad para la agenda de gobierno.

Sobre la reforma al sistema de pensiones, 37% las indicó como prioridad, ubicándose como la novena prioridad, mientras que un 6% la ubicó como su primera mención.

EXPECTATIVAS SOBRE LA FUTURA PENSIÓN ENTRE NO PENSIONADOS

Un 73% cree que su pensión futura no alcanzará a cubrir necesidades básicas, especialmente entre mujeres, grupo en que la cifra se eleva a 81%. Sólo un 7% dijo que si alcanzaría a cubrir las necesidades básicas con su futura pensión.

Además, 79% indicó que cree que su futura pensión no le permitirá mantener su actual estilo de vida, cifra que nuevamente es más alta entre las mujeres (84%).

De las personas encuestadas aún no pensionadas, 66% cree que deberá seguir trabajando una vez que se pensione, mientras que un 48% mencionó que dependerá de aportes del Estado, ahorros, inversiones personales o de familiares para mejorar su monto mensual. El total que cree que requerirá trabajar o recibir aportes de otros alcanza al 90%.

Respecto del monto de la pensión a recibir, se espera que se distribuya en un 47% producto de la cotización individual, 23% del aporte del Estado, 20% de ahorros e inversiones personales y un 10% de aportes de familiares y cercanos.

“Hay una expectativa negativa respecto de las pensiones a recibir, donde se asume que alcanzará a menos de la mitad de lo necesario y que se deberán recibir otros aportes para poder financiar los gastos. Esos aportes estarían distribuidos entre el aporte del Estado y aportes de otras fuentes. Y la perspectiva de género se hace presente, con una visión mucho más negativa por parte de las mujeres consultadas”, indica Pablo Alvarado, Director de estudios de Ipsos Chile.