Deportes 05-11-2024

Cliclismo: Pedro Núñez de Hualañé se quedó con la décimo séptima versión al Maule Sur

- La jornada no estuvo exenta de inconvenientes

Estamos más que seguros que esta ha sido una de las versiones de la vuelta al Maule Sur que le ha dado mas dolores de cabeza a los organizadores .

A última hora hubo municipios que habían comprometido su respaldo , pero que luego cambiaron tras los resultados electorales . El único que respondió una vez más fue el municipio de Linares, en la persona del edil Mario Meza. El resto literalmente le dieron la espalda a este evento deportivo . Pero , a puro ñeque el club de ciclismo que preside Jorge Cuevas junto a todo un equipo de trabajo salió adelante , a pesar de los inconvenientes .

En un principio una de las etapas se iba a realizar en la Avenida Aníbal León Bustos , pero Carabineros no autorizó la etapa que debió disputarse en el sector de Palmilla . Echamos de menos el embalaje final como en antaño , pero una vez más Carabineros tampoco autorizó, por eso debió disputarse la ultima etapa en el servicentro petrolillo”.

Aunque las cuentas que sacan los integrantes del ciclismo linarense son alegres porque debieron luchar contra la adversidad . Miguel Rumatz , coordinador general del evento, dijo que “ fue muy complicada por los apoyos , excepto la municipalidad de Linares. Con Carabineros hubo algunos problemas , pero la sacamos adelante y fue todo un éxito con más de 126 corredores . Como club estamos muy felices estuvimos en tres comunas . Por eso hacemos el llamado a las autoridades regionales para que nos apoyen el próximo año y es de esperar que Carabineros comprenda que esta es una fiesta del ciclismo y pueda apoyarnos . Quiero agradecer a la familia del ciclismo de nuestra comuna que fue un pilar fundamental para el éxito”.

GANADORES

En la Categoría Master A , el vencedor fue Luis Bravo , de ciclo Talca ; Junior , Raimundo Carvajal , club Chacabuco ; Sub 23 , Claudio Álvarez , de Patagonia Austral y en Todo Competidor , el ganador de esta décimo séptima versión fue Pedro Núñez de la comuna de Hualañé .

PALABRAS DEL VENCEDOR

Quedará en la historia de la Vuelta al Maule Sur, Su nombre quedo inscrito en las páginas del ciclismo. Al respecto, Pedro Núñez dijo que “ es la primera vez que gano esta competencia. El año pasado logré la octava posición , pero este año se nos dieron las cosas , gracias a un gran equipo . Fue una vuelta muy complicada hubo algunos cambios en algunas etapas , pero la sacamos adelante y ahora a celebrar”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo