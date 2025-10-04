Social 04-10-2025

Clínica Dental Móvil del SSM finaliza su paso por Villa Alegre con más de 570 atenciones

Esta semana concluye el despliegue de la Clínica Dental Móvil del Servicio de Salud Maule en la comuna de Villa Alegre, tras seis semanas de funcionamiento en las que se alcanzaron más de 570 atenciones odontológicas.

Durante este operativo, se entregaron prestaciones de atención primaria como restauraciones dentales (tapaduras), extracciones, limpiezas y tratamientos periodontales, además de acciones preventivas como fluoraciones y sellantes.

El odontólogo José Luis Pérez, a cargo del dispositivo, explicó que estas clínicas móviles forman parte de un programa ministerial vigente desde 2007, cuyo objetivo es acercar la salud bucal a los sectores rurales y de difícil acceso.

“El objetivo de estas clínicas dentales móviles es acercar la atención dental, es decir, la salud bucal, a las personas. Esto significa llevar estos camiones móviles con dos box dentales a los sectores más rurales o de más difícil acceso. Generalmente, la atención se acerca a las postas rurales de las 30 comunas de la Región del Maule”, señaló.

