Social 21-02-2023

Clínica Jurídica de la UTalca en Santiago aumenta número de atenciones a público





Un positivo balance del trabajo ejecutado durante el 2022 realizó la Clínica Jurídica y Formativa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, ubicada en Santiago. Aumentó en más de un 100% el número de causas atendidas en los últimos tres años, informó su director, el abogado Bhernny Fleming Soto.

La cifra de casos atendidos en 2022 fue de 350, causas que principalmente procedían de las comunas de Santiago, Pudahuel, San Miguel, Puente Alto, Lo Espejo y San Bernardo.

El director de este espacio judicial, que atiende de manera gratuita, destacó que, a pesar de la pandemia, la clínica nunca dejó de funcionar. “Nos tuvimos que reacomodar, eso sí, porque nuestros usuarios son personas de escasos recursos, no siempre con manejo de herramientas tecnológicas para hacer las consultas online”, recordó.

Debido a la vuelta a la presencialidad, los números de ingreso de causas aumentaron de manera significativa. “A la fecha, mantenemos un registro de 350 causas activas. Eso nos llena de satisfacción por la confianza que la gente y los mismos Tribunales depositan en nuestro trabajo”, relevó Fleming Soto.

El abogado explicó que, del total de ingresos de causas, algunas provienen desde las propias personas que se acercan a la Clínica, mientras otras son derivaciones directas desde Tribunales. “Para que esto ocurra, la Universidad debe tener cierto nivel de reconocimiento, y la Clínica Jurídica debe ser valorada por los Tribunales, lo que no es más que una muestra de la confianza que se tiene en Santiago del trabajo de la Clínica Jurídica y Formativa de la Universidad de Talca”, destacó.

Durante la pandemia hubo algunos casos que se reiteraron más que otros entre las causas que llevó la Clínica. Algunas de ellas fueron situaciones de violencia intrafamiliar, aprovechamiento patrimonial sobre adultos mayores, así como casos de menores que fueron objeto de vulneración de sus derechos en el acceso a la salud o la educación o de negligencia del adulto responsable a su cargo.



Aprendizaje

Los estudiantes de la Escuela de Derecho de la UTalca, que realizan sus estudios en el Campus Santiago de la Institución, valoraron el aprendizaje que permite trabajar en casos reales. “Ha sido un gran impulso para afianzar la vocación de abogada y poner en práctica mis conocimientos, así como poder acercarme a las personas y desenvolverme mejor con ellas. Por otra parte, ayudar en sus problemas judiciales a quienes no tienen los recursos, es algo que valoro demasiado” destacó la estudiante de 5° año, Catalina Labra Herrera.