Nacional 21-04-2023

Clínica Sierra Bella: Fiscalía apuntó a directora de Salud de Santiago que sabía que el precio estaba "abultado"

La polémica compra fallida de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago sigue en el ojo del huracán, debido a que la fiscal Bianca Farías indicó que la directora de Salud del municipio, Beatriz Chamorro, "tenía pleno conocimiento que el precio estaba abultado".

Según La Tercera PM, días antes de que el Ministerio Público incautara el vale vista que sellaba la frustrada compra del terreno, la fiscal había ingresado la medida ante el 7° Juzgado de Garantía con la indicación de que el personal municipal sabía que estaban pagando más por el inmueble.

A pesar de que la transacción ya fue paralizada, sigue siendo objeto de estudio para verificar si hay o no delito tras las irregularidades evidenciadas. Y desde el ente persecutor se apuntó directamente a los asesores de la alcaldesa Irací Hassler, quienes tenían antecedentes suficientes para frenar el proceso, en especial, Chamorro, que "no realizó objeción alguna a la operación".

Asimismo, la directora de Salud describió en febrero para La Tercera que fue su unidad la primera en conocer la disponibilidad del recinto y que -en su momento- la diferencia de precio les llamó la atención, "pero Sierra Bella nos permitía estar operando más rápido", indicó en tal entrevista.

Sin embargo, y pese a su protagonismo, Chamorro no fue desvinculada, como lo fue el director Jurídico, Jean Pierre Chiffelle, y el director de la Secplan, Luis Mayorga.

Desde el municipio se refirieron a que la eventual responsabilidad de su directora de Salud "la determinará la investigación en curso".