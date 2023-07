Social 14-07-2023

Club de Adulto Mayor Villa Arauco: Contribuyendo a la comunidad a través de la solidaridad y la recreación

El club del adulto mayor Villa Arauco, conformado por 27 entusiastas integrantes, se ha destacado durante el año 2023 por su compromiso y participación activa en diversas actividades recreativas y acciones solidarias en beneficio de la comunidad linarense.

Este club, encabezado por su presidenta Ana María Gómez, ha demostrado que la edad no es un impedimento para seguir siendo activos y brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Han encontrado en la solidaridad y en la recreación un medio para mantenerse enérgicos y hacer una diferencia en su entorno.

Este año han llevado a cabo una serie de actividades recreativas que han fomentado la camaradería y la diversión entre sus miembros. Una de ellas fue la emblemática “Fiesta de los sombreros”, en la cual los participantes lucieron sombreros originales y disfrutaron de una jornada llena de música, baile y alegría. Esta iniciativa ha fortalecido los lazos de amistad y ha creado momentos inolvidables para los miembros de este club.

Pero su compromiso no se limita solo a la recreación, sino que también se han dedicado a acciones solidarias en beneficio de quienes atraviesan situaciones difíciles. En respuesta a las inundaciones que afectaron a la región, los integrantes del club unieron sus esfuerzos y tejieron frazadas para entregar a los damnificados. Esta labor solidaria no solo brindó abrigo, sino también un mensaje de apoyo y solidaridad a las personas que se vieron afectadas por la tragedia.

“Es importante estar activos, nuestra edad no es impedimento para ayudar a la comunidad”, señaló Ana María Gómez, presidenta del club.