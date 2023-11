Deportes 24-11-2023

Club de Hockey Linares

Luego del toneo bi regional que fue organizado por la Federación de Hockey Césped, donde el club linarense logró el oro en esta competencia lo que le permitió, estar presente en la región Metropolitana.



Franco Mangili, Head Coach, Hockey Linares, realizó un balance de lo que aw vivió en nuestra comuna: "la verdad que vivimos una tremenda jornada, donde nuestras serie dieron la batalla en diferentes categorías. una fase que nos dio la posibilidad de lograr pasajes al torneo nacional H5 que se realizará en San Carlos de Apoquindo. Llogramos cuatro triunfos, en las categorías sub 12, varones; sub 13, damas; sub 14damas y adulto varón primer lugar. La serie damas adulta se quedó con el cuarto lugar. Seguimos firmes en el proceso de formación de grandes deportistas. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a quienes nos apoyaeon G-Met, lo mejor en rehabilitación deportiva; al Colegio Concepción de Linares, por facilitarnos las dependencias, lo que nos permite organizar estos eventos tan importantes para la región, agregando el hecho de poder entrenar con niños que forman parte de este establecimiento educacional. En forma especial mis sinceros agradecimientos para Diario El Heraldo, de Linares, que constantemente esta preocupado de nuestro quehacer, al igual que el programa radia Puro Deportes de Radio Buena Nueva.



Gerardo Domínguez A.

Redactor Deportivo