Deportes 28-11-2023

Club de Hockey Linares logró pódium en varias categorías en el nacional H 5

Recientemente en el estadio San Carlos de Apoquindo, se realizó el Campeonato Nacional H 5 de Hockey, donde Linares representó de forma brillante a la zona Maule y O’Higgins con 6 categorías, que obtuvieron importantes resultados.

El sábado se consagraron campeones nacionales en las series sub 12 y sub 16 varones. Mientras que la sub 12 damas, sumó un tercer lugar nacional. En tanto que el día domingo, fueron campeones en sub 14 varones y en la misma categoría, pero en damas logran un tercer lugar, al igual que los adultos varones.

Franco Mangilli, Head Coach del Club Hockey Linares, estaba muy contento con estos éxitos deportivos y señaló que “fue un gran fin de semana, para el Hockey de Linares, para la región y sobre todo para el Hockey Nacional. Pronto esta modalidad H 5 será un Deporte Olímpico y debemos seguir aportando experiencia y aprendizajes a nuestros niños no solamente en nuestra comuna si no que también a nivel regional. Lo importante que fuimos el equipo con más premios en este torneo nacional y el único con tres categorías campeonas y tres bronces nacionales. Estamos muy felices como institución y en lo personal como fundador y entrenador muy orgulloso, porque estamos trabajando muy bien. Hemos recibido mucho apoyo nos visitaron y fueron a ver nuestras categorías en cancha. Se trata de gente que tiene mucho peso a nivel del Hockey nacional e internacional. Ha sido un año muy fructífero y felicitar a los jugadores y jugadoras por el valioso compromiso con nuestro club”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo