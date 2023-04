Deportes 21-04-2023

Club de Rugby de Linares continúan invictos en Copa Maule 2023

En dramático partido se impusieron por 16 a 14 al elenco de Potros de San Fernando



Una excelente campaña está realizando en el deporte de la ovalada, el cuadro de Rugby de Linares. Esta vez jugaron en la cancha del colegio Alborada. Fue un duelo muy áspero, donde los forasteros de los Potros de San Fernando, mostraron todo su poderío de forwards y una muy buena defensa que impidió a los Weichafes, extender un marcador que terminó de manera muy ajustada con una patada de infarto que le dio la victoria a los de la franja albirroja.

El presidente del club de rugby linarense, Carlos Carvajal, realizo un resumen de lo que fue el partido y de los desafíos futuros “contento porque logramos nuestro segundo triunfo consecutivo, en el torneo Copa Maule, donde nos enfrentamos al equipo de San Fernando Potros, un cuadro invitado en este campeonato para poder generar mayor competencia, debido a la escasa participación de elencos nuevos en el Maule. Fue un equipo fuerte con jugadores de experiencia, nos encontramos con un ex jugador de Linares, Pablo Peña, fue sin duda una linda experiencia haberlo tenido en la otra vereda. Un encuentro muy trabado, fue complicado que ambos equipos generarán su juego, por la potencia de los forwards, fue áspero en contacto y eso dificulta tener jugadas planificadas y poder realizarlas. Tuvimos una pequeña baja. Matías Pinto, con una pequeña fractura a quien le enviamos mucha fuerza para su pronta recuperación. El triunfo fue gracias a una última jugada, que ejecutó Mauricio Cancino, y pudimos dar vuelta el marcador ganando el encuentro gracias a ese penal que nos dio tres puntos. Estamos viendo la posibilidad de jugar un amistoso este fin de semana, Luego nos vamos a Curicó, el 29 de abril, posteriormente el 6 de mayo no hay fecha, porque en la misma ciudad se juega un partido internacional. El 20 de mayo, volvemos a jugar de visita ante Nómade. Contarles también que este sábado en el club Árabe de Talca, nuestras series infantiles participaran en un festival organizado por Old Maule, en diferentes categorías. Finalmente, las Damas, ya están en tierra derecha con su torneo femenino viajan a San Vicente de Tagua Tagua, este fin de semana. Las próximas fechas son 14 de mayo en la ciudad de Talca y el 25 de junio en Linares.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo