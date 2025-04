Deportes 23-04-2025

Club de Tenis Linares realizó Torneo de Semana Santa con gran nivel de juego

- Más de 50 participantes se dieron cita en el Tucapel Bustamante Lastra

Fueron jornadas apasionantes que se vivieron en las canchas de tenis , en el interior del Tucapel Bustamante Lastra, con los mejores jugadores del deporte blanco . Una gran convocatoria con las raquetas venidas de Santiago , Longaví, Parral , Colbún y los anfitriones de Linares.

En Primera Categoría , el campeón fue , Juan Caroca y sub campeón Carlos Orellana . En Segunda , quien mandó fue Álvaro Arauna , vice campeón Ignacio Márquez . La Tercera categoría tuvo como campeón a Diego Fariña y sub Campeón, Pedro González . La Cuarta Categoría fue ganada por Emiliano Moraga y la segunda posición Sebastián Boetto . En tanto que, en Novicios , el monarca fue Carlos González y como vicecampeón , Alfonso Olaya .

El coordinador del evento , Miguel Rumatz , dijo que el saldo del torneo es bastante positivo porque también se recolectaron alimentos no perecibles , que fueron en ayuda de Deportes Linares: “ contamos con una gran participación de cerca de 50, jugadores en distintas categorías . Fue un nivel superlativo , con encuentros muy disputados, lo que nos dejó muy contentos. Agradecimientos especiales para el municipio que nos facilita las canchas ,al encargado de Deportes Víctor Campos , y además contamos con la visita del edil , quien se fue gratamente sorprendido , y bajo ese mismo punto , estamos planificando un torneo Copa ciudad de Linares , en el mes de mayo . El plus del torneo fue que solicitamos alimentos, para ir en ayuda del comedor de Deportes Linares , los que fueron entregados a su presidenta”.

Rumatz , destacó también el apoyo de la empresa privada como Kiñe Snack , en la persona de Patricio Vivanco , Coca – Cola , Pernos Linares y la Gráfica Venom .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo