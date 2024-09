Deportes 08-09-2024

Club Deportivo Oscar Bonilla celebró en grande obtención del título Copa de Campeones en 35 años

- En la actividad hubo distinción para el concejal Christian González Monsalve

Había que celebrar. Un título regional no se logra todos los días. A veces son años preparándose e invirtiendo en jugadores que puedan cumplir con el objetivo de levantar la copa a nivel regional, porque el fútbol amateur está, sin duda, cada día más competitivo, aunque a veces no siempre gana el que tiene más recursos económicos.

Tras la victoria en la Copa Regional en serie de 35 años, ahora el objetivo de Oscar Bonilla es mayor , porque deberán representar a la región del Maule en el torneo nacional de fútbol que tiene como sede la ciudad de Salamanca , en principio en el mes de enero del próximo año.

Mas que una institución, liderada por el ex futbolista profesional, Mauricio Zenteno, es una tremenda familia, que lo ha demostrado en cada cancha, donde gozan de una gran barra, que durante todo el partido esta alentándolos con sus cánticos.

La actividad centraló se llevo a cabo en un local de la ciudad de Linares, donde asistieron, los protagonistas de esta hazaña, en compañía de sus familias y dirigentes deportivos, que le dan vida a esta institución.

En la ocasión fue reconocido el concejal del deporte, Christian González Monsalve, que ha sido un pilar fundamental apoyando al club deportivo, desde el municipio.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo