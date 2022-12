Deportes 25-12-2022

Club Deportivo Yerbas Buenas fue el mejor en las series Infantiles de la Asociación Víctor Zavala

- Destacado trabajo realiza el técnico Enrique Castro

El año 2011 el Club Deportivo Yerbas Buenas, tomo la decisión de participar en la Asociación Víctor Zavala Bravo de Linares, con la finalidad de potenciar y proyectar el trabajo en su rama de Infantiles – Juveniles. Al año siguiente ya fueron campeones regionales sub 13 y dicha generación se consagró Campeón Nacional el año 2013 en la ciudad de Antofagasta. Desde ese momento han mantenido un trabajo metódico y profesional a cargo del Entrenador Profesional de Fútbol y ex jugador Profesional de Deportes Linares, Enrique Castro San Martín.

La humildad y trabajo silencioso de este profesor, apoderados y dirigentes del Club Deportivo Yerbas Buenas, han logrado mantener por años esta labor formativa, y esta temporada 2022 nuevamente tuvo sus logros deportivos ya que se coronaron campeones en forma invicta en las tres categorías de las inferiores de la Asociación de Fútbol Víctor Zavala Bravo.

UN DT GANADOR

Enrique Castro San Martín, dijo que “fue una alegría enorme el poder volver hacer actividad física post pandemia y este año con la grata sorpresa que todos los clubes de la asociación han masificado y potenciado su trabajo en rama de Infantiles y Juveniles, lo cual me llena de orgullo, ya que son más niños y jóvenes a las cuales podemos formar y educar a través de nuestro amado deporte. Especial reconocimiento a todos los dirigentes de la Zavala y de mi querida institución y la gracias infinitas a apoderados que asumieron el compromiso de respaldar todas las actividades de los niños y jóvenes de nuestra institución”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo