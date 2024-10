Deportes 17-10-2024

Club Àngels, un legado de pasión en la disciplina del Cheerleading

- Actualmente es dirigido por la profesora Irma Méndez Araya

Esta institución nació en el año 2016, en la ciudad de Linares . Inspirado en el sueño de Irma Méndez Zapata, con el apoyo de un grupo de ex alumnas de Panthers , quienes anhelaban formar un equipo Open , que uniera a niñas y jóvenes de distintos colegios municipales , subvencionados y particulares .

Sin embargo, Àngels , es mucho más que un nombre . Tal como lo describe la entrenadora , representa amor , protección , pureza , paz , guía , esperanza y energía . ´”La verdadera fuerza que impulsa a este equipo , proviene de una fuente muy personal , mi hermano mayor , un luchador incansable , cuya valentía y resiliencia me inspiran cada día . Su historia es un ejemplo de superación y la fortaleza que me transmite yo la comparto con mis alumnas , motivándolas a enfrentar cada desafío con pasión, entrega y coraje . Les enseño que cuando se lucha con el corazón , no existen límites” .

Irma , comenta también que “ mi recorrido en el Cheerleading , comenzó en el año 1997 , durante mis años de universidad . En 1999 llevé este deporte a Linares y desde entonces he tenido el honor de formar equipos que han dejado una huella profunda : Leopardos , en el colegio Alborada ; la primera generación de Toros en el Instituto Comercial y su nueva versión en el liceo Diego Portales , Fénix en la escuela Iansa , Panthers en el liceo Nuestra Señora del Rosario y Star Fire , en el colegio La Providencia . Finalmente , Àngels , nació como un proyecto único , inspirado por los desafíos que la vida nos ha presentado y por las lecciones que esos desafíos nos han enseñado . Con 27 años de experiencia como profesora y coach nacional me siento profundamente agradecida por la confianza de mis ex Cheerleaders , quienes me impulsaron a crear Àngels . Este equipo no es solo un club , es una familia. Hemos crecido y destacado gracias a la pasión que ponemos en todo lo que hacemos . Nuestro poder es nuestra pasión y esa ha sido siempre nuestra mayor fortaleza . A lo largo de estos años , tenemos logros increíbles y no han sido sólo por nuestro esfuerzo , los padres han sido pilares fundamentales , confiando plenamente en mi y apoyando incondicionalmente a nuestras niñas . Además, aprovecho de agradecer a las autoridades locales , en especial al concejal Christian González , Víctor Campos , jefe de recintos deportivos , auxiliares , así como a todas las personas que han creído en este proyecto , ayudándonos a crecer y soñar más alto . No puedo dejar de mencionar a mi pilar solido , mi familia . Mi madre , mi hermano , mis hermanas, sobrinos , que me han apañan en cada una de mis locuras deportivas , sin duda mi fuerza y mi motivación . Hoy me llena de orgullo porque como Àngels hemos dejado una huella en el Cheerleading nacional . En el año 2024 , nuestras Junior obtuvieron el primero y tercer lugar en importantes campeonatos , mientras que nuestras Seniors , con su imparable dedicación , se coronaron tricampeonas en San Fernando y ahora nos estamos preparando para los nacionales en Santiago el próximo mes . Gracias a todos los que hacen posible este sueño , nuestro poder es nuestra pasión . Juntas somos imparables y seguiremos alcanzando lo más alto de nuevos sueños”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo