Club Vieja Escuela CON balance positivo en Campeonato de Vóleibol Confraternidad Internacional Sub 17

Evento deportivo se desarrolló en Lima, Perú

La Copa Confraternidad Internacional sub 17 2024 , reunió a equipos de diversas partes de Sudamérica , brindando a los jóvenes talentos las oportunidades de mostrar sus habilidades en un gran escenario . Fue un torneo que no sólo se destacó por el alto nivel competitivo, sino que sirvió como plataforma de visibilizar el trabajo de nuestras deportistas, además de ser un espacio de aprendizaje y crecimiento.

EQUIPOS PARTICIPANTES

El torneo contó con la participación de 12 equipos de clubes con distintas nacionalidades .Los equipos fueron divididos en grupos , enfrentándose en la fase de clasificación y posteriormente en semifinales . En la fase de clasificación, los elencos compitieron por avanzar a las etapas de cruces por semifinales. Los partidos fueron de gran intensidad , con equipos mostrando un alto nivel táctito y técnico . Los equipos que avanzaron a la siguiente fase fueron : Club Vieja Escuela Linares Chile , CNP Callao (Perú) , CVC( Perú) , JEA Chincha ( Perú) , Force( Colombia) y Jepsus ( Perú) .

Con los equipos clasificados , se inició la fase de eliminación directa, donde la presión y la competitividad llegaron a su máximo nivel .Los encuentros fueron sumamente reñidos y en algunos casos , decididos por pequeños detalles como buenos rallys o un rescate de balón perdido .

CONCLUSIONES

El técnico Omar Rojas , realizo un análisis de lo que fue la competencia en Lima , Perú: “ la Copa Confraternidad Internacional sub 17 , como , equipo nos permitió conocer otras realidades de juego , muy fuera de nuestra zona de confort , lo que nos obligó a realizar adaptaciones tácticas y técnicas en nuestro juego , permitiéndonos aprender , darnos cuenta de nuestras limitantes y fortalezas individuales . De los objetivos planteados se puede establecer que se cumplió el primero , estar en semifinales, y no se pudo lograr el segundo que era estar dentro de los tres primeros lugares. Este torneo contribuyó enormemente a la promoción del vóleibol femenino , reafirmando su relevancia como una herramienta para la integración , el desarrollo físico y la formación de valores . Los equipos participantes demostraron que el futuro del deporte está lleno de jóvenes promesas dispuestas a brillar en todo tipo de escenarios”.

