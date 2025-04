Deportes 11-04-2025

Club Vieja Escuela inicia participación en la Liga Nacional A4 en serie Femenina sin apoyo Municipal ni de la Asociación de Vóleibol de Linares

-Este sábado juegan la fase de clasificación



Mañana desde las 14:00 horas en el Ceo , en la región metropolitana inicia su periplo en la Liga A 4 , sub 20 el elenco femenino del club Vieja Escuela de Vóleibol , representativo linarense que ha tenido que lidiar con muchas dificultades, entre ellas la falta de gimnasio para la preparación de un torneo tan importante . Por esta razón, el entrenador de esta institución, Omar Rojas , conversó con nuestro medio para aclarar algunas situaciones :“ a pesar de todo , vamos con la convicción y motivación por parte de nuestras jugadoras . Nos corresponde la fase de clasificación en el grupo D con equipos de Santiago . Mañana a las 14:00 horas en el Ceo , nos enfrentaremos al equipo de Manquehue y el domingo a las 13:00 horas a Cev de Chicureo, la idea es poder avanzar lo más posible , para que sea una linda experiencia para todos . No ha sido la mejor preparación porque hemos tenido varios inconvenientes con los gimnasios en Linares , nunca nos dieron horario de entrenamiento en forma adecuada para preparar esta Liga , con carácter nacional. La asociación y el municipio no nos apoyaron y esto es penoso, porque las chicas no se merecen ese trato, ellas también son de Linares y representarán a nuestra comuna. Todos los partidos los vamos a jugar en el Centro de Entrenamiento Olímpico , en las diferentes canchas . Vamos en una categoría que está dando dos años de ventaja , son sub 18 . Sabemos que esta liga tendrá un gran nivel por eso la competencia estará muy fuerte . La fuente de financiamiento parte desde los bolsillos de los padres y las ventas que realizan las jugadoras . Hay una gran motivación , porque queremos hacer una buena liga , para demostrar a nivel nacional que no sólo los varones pueden brindar triunfos a la ciudad , las damas también”. "Esperamos que algún día la mentalidad de las autoridades cambie y le den la oportunidad a todos los equipos femeninos para que puedan utilizar las infraestructuras deportivas es lo más justo”, afirmó .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo